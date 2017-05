Damrak sluit licht hoger

Vrijdag 26 mei 2017 18:11 Wederom rustige handelsdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met een kleine winst gesloten op wederom een rustige handelsdag met weinig nieuws. De AEX index steeg 0,1 procent tot 528,03 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,1 procent.De enige macrocijfers die ertoe deden kwamen vrijdag uit Amerika. Zo werd bekend dat het groeitempo van de Amerikaanse economie is toegenomen. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de grootste economie van Amerika met 1,2 procent. In een vorige raming kwam nog 0,7 procent naar voren. De stijging kwam vooral doordat de persoonlijke uitgaven toenamen.Het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten bleef vrijwel stabiel in mei. De index van de Universiteit van Michigan steeg fractioneel van 97,0 naar 97,1.Orders voor duurzame goederen bleken te zijn gedaald.Olie noteerde vrijdag licht hoger na het verlies van dik 5 procent een dag eerder. Het verlies ontstond ondanks dat OPEC en niet-OPEC-landen een verlenging van het productiebeperkende akkoord zijn overeen gekomen. Er was teleurstelling dat er geen uitgebreidere maatregelen werden bereikt. Een juli-future West Texas Intermediate bewoog 0,6 procent hoger op 49,21 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,4 procent steeg naar 51,64 dollarDe euro/dollar noteerde op 1,1178. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1212 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1209 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigden 13 fondsen in het groen, waarbij KPN met 2,3 procent de grootste stijger was. Altice steeg 1,8 procent en ArcelorMittal won 1,7 procent.NIBC verhoogde het koersdoel voor Aalberts Industries van 29,50 naar 31,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Analist Martijn den Drijver merkte op dat alle eindmarkten voor Aalberts een positieve groei laten zien ofwel sterk aantrekken, met uitzondering van de olie- en gassector. Als gevolg verwacht de marktvorser dat het bedrijf in de periode 2017 tot en met 2019 een hogere autonome groei en EBITA-marge zal realiseren dan waar NIBC eerder rekening mee hield. Het aandeel Aalberts steeg 0,4 procent.SBM Offshore sloot 0,7 procent lager en was daarmee de grootste verliezer, gevolgd door Royal Dutch Shell dat 0,7 procent in het rood eindigde, terwijl Randstad 0,6 procent verloor.Van de middelgrote fondsen eindigde Air France-KLM bovenaan. Het aandeel steeg 1,2 procent. Arcadis sloot 1,0 procent hoger en Sligro Food Group 0,9 procent.Het aandeel Flow Traders noteerde vrijdag ex-dividend. Het aandeel gaf 2,1 procent prijs en was daarmee de grootste daler in de AMX index.Onder de AScX-fondsen eindigde Acomo bovenaan met een plus van 1,3 procent. De rode lantaarn werd gedragen door Takeaway.com met een verlies van 2,0 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de Europese aandelenhandel bleef Wall Street dicht bij huis. De S&P noteerde vrijwel onveranderd op 2.414,36 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 26, 2017 12:11 ET (16:11 GMT)