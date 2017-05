Olieprijs herstelt na val op donderdag

Vrijdag 26 mei 2017 21:00 Futures duiden op verdere stijging.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag hersteld, nadat ze donderdag daalden vanwege de teleurstelling over de verlenging van de productiebeperking van de OPEC en andere olieproducerende landen.De prijs voor een vat ruwe olie sloot 1,8 procent, of 0,90 dollar hoger op 49,80 dollar en de futures duiden op een verdere stijging."Olie is in de maand mei één van de best presterende commodities geweest, omdat handelaren uitgingen van een verlenging van de productiebeperking van OPEC en niet-OPEC landen die olie produceren. De overeenkomst, die nu duurt tot en met het eerste kwartaal van 2018, zorgde donderdag voor een sterke uitverkoop van olie", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda."De reden van de uitverkoop was simpel. Er is in de weken voorafgaand aan het besluit zo veel over gepubliceerd en gespeculeerd dat die beperking al volledig was ingeprijsd. Toen de speculaties realiteit werd, was er geen winst meer te behalen, in ieder geval niet op korte termijn", voegde hij toe.De prijzen kunnen op termijn weer omhoog as er bewijs is dat de voorraden terugvallen naar het vijfjaarsgemiddelde, zoals de bedoeling is", zei hij.Volgens energie-econoom James Williams van WTRG Economics is de olieprijs de laatste twee weken met 5 dollar gestegen vanwege speculaties dat de OPEC de productie verder zou beperken. "Dus handhaving op het huidige niveau is dan relatief teleurstellend", zei hij.Door: ABM Financial News.