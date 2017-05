Nauwelijks beweging op Wall Street

Vrijdag 26 mei 2017 22:23 Beurzen blijven geheel of nagenoeg vlak.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag geheel of nagenoeg vlak op een weinig inspirerende handelsdag, die vooral werd gedragen door macro-economische data. De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 2.415,65 punten, de Dow Jones index eindigde ook vlak op 21.077,99 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.210,19 punten."Het was een goede week voor de financiële markten in de Verenigde Staten, met nieuwe hoogste standen, hoewel het uitzicht op een lang weekeinde met Memorial Day op maandag aarzeling in de middag heeft gezorgd", zei hoofdmarktanalist Chris Beauchamp van IG.De olieprijzen herstelden na de behoorlijke verliezen van donderdag als gevolg van een weinig verrassende verlenging, maar geen uitbreiding van de beperking van de olieproductie door de OPEC en andere olieproducerende landen.De prijs voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,8 procent of 0,90 dollar hoger op 49,80 dollar.Op macro-economisch gebied werd vrijdag bekend dat economie van de Verenigde Staten in het eerste kwartaal in een harder tempo is gegroeid, zo bleek uit een tweede raming van de Amerikaanse overheid. De grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal van 2017 met 1,2 procent. Uit een eerdere raming bleek nog een groei van 0,7 procent op kwartaalbasis. Er werd een groei van 0,8 procent verwacht. In het vierde kwartaal van 2016 was nog sprake van een groei van het bruto binnenlands product met 2,1 procent.Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in mei fractioneel gestegen en minder hard dan uit een eerdere raming naar voren kwam, zo bleek vrijdag uit definitieve cijfers van Thomson Reuters en de Universiteit van Michigan. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 97,0 in april naar 97,1 deze maand. Halverwege mei kwam uit een voorlopige meting nog een niveau van 97,7 naar voren.De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in april gedaald, meldde het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag. De orders voor goederen zoals vliegtuigen, koelkasten en auto's daalden afgelopen maand met 0,7 procent, ofwel 1,6 miljard dollar, tot 231,2 miljard dollar. Er werd een afname van 1,8 procent voorzien. In maart stegen de orders voor duurzame goederen nog met 2,3 procent."De data waren licht beter dan verwacht, vooral aan de consumentenkant, maar dat zal de vooruitzichten niet echt doen veranderen", zei portefeuillebeheerder en hoofdonderzoeker Eric Green van Penn Capital Management. Hij merkte verder op dat consumentenfondsen en fondsen die een hoge dividenduitkering hebben duur lijken, terwijl andere fondsen, waaronder aandelen van energie- en industriepartijen, juist goedkoop lijken.Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 49,74 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,3 procent duurder werd op 52,14 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1171. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1183 en rond het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1170 op de borden.BedrijfsnieuwsEr was niet veel bedrijfsnieuws vanuit de Verenigde Staten en het cijferseizoen is ook daar nu goeddeels achter de rug.Costco sloot 1,8 procent hoger, nadat de Amerikaanse retailer donderdag nabeurs over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere nettowinst en omzet rapporteerde.Nutanix steeg 11,5 procent, nadat de aanbieder van clouddiensten donderdag laat beter dan verwachte resultaten rapporteerde over het afgelopen kwartaal.Deckers Outdoor eindigde maar liefst 18,8 procent hoger, nadat de fabrikant van Ugg laarzen geheel onverwacht een nettowinst over het afgelopen kwartaal rapporteerde.Verffabrikant Sherwin-Williams maakte vrijdag bekend dat het goedkeuring van de Amerikaanse en Canadese mededingingsautoriteiten heeft gekregen voor de geplande overname van sectorgenoot Valspar Corporation. Sherwin-Willimas meldde daarbij dat nu alle autoriteiten met de overname hebben ingestemd. Het concern verwacht de acquisitie op 1 juni te kunnen afronden. Het aandeel sloot vrijdag 0,3 procent hoger en Valspar kreeg er 0,5 procent bij.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 26, 2017 16:23 ET (20:23 GMT)