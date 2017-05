Damrak start handelsweek vrijwel onveranderd

Maandag 29 mei 2017 08:12 Beurs kwam afgelopen week niet van zijn plaats.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Wall Street sloot vrijdag onveranderd rond recordniveaus, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend ook dichtbij huis blijven.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een openingswinst van 0,1 procent. Afgelopen week was er ook al weinig beweging op het Damrak, met een magere macro-economische agenda, een kwartaalcijferseizoen dat ten einde liep en de viering van Hemelvaart, waardoor de nieuwsstroom richting het einde van de week opdroogde. De index sloot op 528,03 punten.Analist Corné van Zeijl van Actiam sprak in een terugblik van een "goed" Europees cijferseizoen. "De winstcijfers waren zelfs zo goed, dat analisten na de cijfers de winstverwachtingen [die al hoog waren] verder opwaarts bijstelden", een beeld dat ook zichtbaar was in Amerika, aldus de marktvorser.Van Zeijl voorziet voor vandaag wederom een rustige handelsdag doordat beleggers het moeten doen zonder sturing van Wall Street, waar de deuren gesloten blijven in verband met de viering van Memorial Day, terwijl ook de beurs in Londen dicht is, vanwege Bank Holiday, en in China de aandelenmarkten zelfs twee dagen op rij dicht blijven.Wall Street lastte vrijdag in aanloop naar een lang weekend al een pauze in. Het belangrijkste nieuws was de bekendmaking dat de economie van de Verenigde Staten in het eerste kwartaal stevig bleef groeien. Uit een tweede raming van de Amerikaanse overheid kwam op kwartaalbasis een groei van 1,2 procent naar voren, terwijl op een groei van 0,8 procent werd gerekend.De olieprijzen herstelden daarnaast na de behoorlijke verliezen van donderdag als gevolg van een weinig verrassende verlenging, maar geen uitbreiding van de beperking van de olieproductie door de OPEC en andere olieproducerende landen. De prijs voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,8 procent, of 0,90 dollar, hoger op 49,80 dollar.Nieuws dat Noord-Korea maar weer eens een testraket lanceerde was niet bevorderlijk voor het sentiment in Azië vanochtend. De beurs in Tokio noteerde vlak, terwijl de Australische beurs 0,6 procent prijs gaf.Europese voorspoed en agendaBeleggers kijken deze week uit naar de inkoopmanagersindexen voor de industrie die wereldwijd geagendeerd staan. Afgelopen week lieten diverse vertrouwensindicatoren voor Europa al een hoogste stand in jaren zien. Econoom Bert Colijn van ING vergeleek de Europese economie zelfs met de campagne van Ajax dit jaar in Europa."Net als bij Ajax is er een lange periode geweest waarin niemand geloofde dat het ooit nog een keer op het oude niveau terug zou keren. De versnelling van de groei, in samenspel met het terugdringen van de werkloosheid, zorgt ervoor dat in de afgelopen maanden het positieve sentiment in een stroomversnelling is geraakt", zo constateerde Colijn, die sprak van een "euforische" stemming.Het herstel uitte zich ook in een opmars van de euro, die vorige week ten opzichte van de dollar noteerde op een stand van 1,12, ten opzichte van 1,06 vorige maand. Dit was volgens Colijn evenwel niet alleen te danken aan de sterke cijfers uit Europa, maar ook aan de notulen afgelopen week van de Federal Reserve. Daaruit kwam volgens Colijn naar voren dat de Fed voorzichtig zal zijn de rente te verhogen, totdat zeker is dat de recent zwakkere cijfers slechts van tijdelijke aard zijn. Met dit in het achterhoofd zal de markt met verhoogde interesse kijken naar het Amerikaanse banenrapport, dat voor vrijdag staat geagendeerd.Vandaag is de agenda evenwel nog vrijwel leeg.BedrijfsnieuwsDe omzet van Telegraaf Media Groep daalde in de eerste vier maanden van 2017 op jaarbasis van 137,6 miljoen naar 127,2 miljoen euro, vooral door lagere advertentie-inkomsten uit de printactiviteiten. Het operationele resultaat (EBITDA) bedroeg 7,1 miljoen euro negatief, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog een positief operationeel resultaat van 3,5 miljoen euro werd behaald. Exclusief reorganisatielasten en overnamekosten daalde de EBITDA van 3,5 miljoen naar 3,2 miljoen euro.Een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport is afgelopen weekend ingestort om vooralsnog onbekende redenen. Dit maakten BAM Groep, die verantwoordelijk is voor de bouw, en het vliegveld bekend. BAM en Eindhoven Airport gaan de oorzaak onderzoeken. Er zijn geen slachtoffers gevallen.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 2.415,65 punten, de Dow Jones index eindigde ook vlak op 21.077,99 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.210,19 punten.