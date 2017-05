Draghi benadrukt noodzaak van monetaire verruiming voor eurozone

Maandag 29 mei 2017 17:28 Onderliggende inflatie nog steeds zwak volgens voorzitter ECB.(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone heeft nog steeds een aanzienlijke vorm van monetaire verruiming nodig van de Europese Centrale Bank. Dit verklaarde de voorzitter van de ECB Mario Draghi maandag in een hoorzitting voor het Europees Parlement.Hiermee lijkt Draghi de markt erop voor te bereiden dat ze voorlopig geen aanpassingen in het monetaire beleid van de ECB hoeven te verwachten. De volgende vergadering van de centrale bank is op 8 juni in Tallinn. Dan komt de ECB ook met nieuwe economische ramingen.In zijn verklaring erkende Draghi het economisch herstel in de 19 eurozone landen, maar waarschuwde hij ook dat de onderliggende inflatie, dus zonder de volatiele prijzen voor voedsel en energie, nog altijd te zwak is."In het algemeen blijven we er van overtuigd dat er buitengewoon veel steun vanuit monetair beleid nodig is, ook via onze forward guidance, om de inflatie op een duurzame manier te laten oplopen", zei Draghi. Die zogenoemde forward guidance van de ECB betekent dat de rentestanden van de centrale bank een langere periode op het huidige niveau blijven of indien nodig verlaagd kunnen worden.Het belangrijkste rentetarief van de ECB staat momenteel op 0,00 procent, terwijl de depositorente 0,40 procent negatief is en de strafrente 0,25 procent. Maandelijks koopt de centrale bank bovendien voor 60 miljard euro aan diverse soorten obligaties op en dit tot zeker december dit jaar.Echter, nu het herstel in de eurozone doorzet, wordt de roep om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen, het zogenaamde 'taperen', steeds sterker en dan met name in de grootste economie van de eurozone, Duitsland.Veel economen gaan er van uit dat de ECB na de zomer een andere toon aan zal slaan, door eerst met een nog positievere economische outlook te komen, waarna men vervolgens de forward guidance mogelijk bijschaaft en niet langer zinspeelt op nog meer monetaire verruiming.