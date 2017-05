Damrak gaat rustige opening tegemoet

Dinsdag 30 mei 2017 08:22 Beurzen Wall Street en Londen vandaag weer open.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een neutrale opening. Maandag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak, op een saaie beursdag, nog bijna onveranderd op 527,73 punten.Beleggers moesten het maandag doen zonder sturing van Wall Street, waar de deuren gesloten bleven in verband met de viering van Memorial Day, terwijl ook de beurs in Londen dicht was vanwege een bank holiday. In Azië bleven daarnaast de Chinese beurzen ook vanochtend dicht, net als gisteren het geval was. De Japanse en Australische beurzen waren wel open, maar de uitslagen bleven beperkt tot enkele tienden van een procent ten opzicht van het slot van de voorafgaande handelsdag.Maandag waren alle ogen gericht op de voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement. De economie van de eurozone heeft volgens Draghi nog steeds een aanzienlijke vorm van monetaire verruiming nodig van de ECB. Hiermee lijkt Draghi de markt erop voor te bereiden dat de markt voorlopig geen aanpassingen in het monetaire beleid van de ECB hoeft te verwachten.Veel economen gaan er evenwel van uit dat de ECB na de zomer een andere toon aan zal slaan, door eerst met een nog positievere economische outlook te komen, waarna men vervolgens de forward guidance mogelijk bijschaaft en niet langer zinspeelt op nog meer monetaire verruiming.De gematigde toon van Draghi had zijn weerslag op de euro, die prompt aan waarde verloor ten opzichte van de dollar. De euro daalde tegenover de dollar naar 1,1125, na een groot gedeelte van de dag stabiel rond de 1,1180 te hebben bewogen.De juli-future op een vat ruwe olie aan de New York Mercantile Exchange koerste maandag 0,4 procent hoger op 49,99 dollar. De handel werd eerder stilgelegd in verband met de herdenkingsdag voor gesneuvelde Amerikaanse militairen. Vorige week donderdag daalde de olieprijs met bijna 5 procent nadat oliekartel OPEC de productiebeperking met negen maanden verlengde, maar niet aanscherpte. Dit was een teleurstelling voor beleggers, die rekenden op een sterkere beperking van de productie. Vrijdag herstelde de markt enigszins van de verliezen met een prijsstijging van bijna 2 procent.Beleggers worden vandaag geconfronteerd met een goed gevulde macro-economische agenda. In Amerika staan onder meer het consumentenvertrouwen en de S&P Case Shiller huizenprijsindex geagendeerd. In Europa wordt uitgekeken naar de Duitse inflatiecijfers en de Franse economische groei.BedrijfsnieuwsHet operationeel resultaat van Oranjewoud, moederbedrijf van Antea Group en Strukton,verdubbelde in het eerste kwartaal van 2017 op jaarbasis van 4,4 miljoen naar 9,0 miljoen euro. Onder de streep werd een winst geboekt van 0,1 miljoen euro, nadat in de eerste drie maanden van 2016 nog een verlies in de boeken stond van 6 miljoen euro. De omzet steeg fractioneel, van 439 miljoen naar 442,9 miljoen euro, terwijl het orderboek kromp van 3,3 miljard naar 3,1 miljard euro.PPG Industries overweegt nog steeds een vijandig bod uit te brengen op AkzoNobel. Dat maakte de Amerikaanse verfproducent maandag bekend na een belangrijke uitspraak van de Ondernemingskamer voor het overnameproces. Het Amerikaanse bedrijf gaf geen commentaar op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, die de weigering door AkzoNobel om overnamegesprekken te voeren met PPG billijkte en de bezwaren van de activistische aandeelhouders van tafel veegde.Verder verhoogde ING het koersdoel voor SBM Offshore met 1,5 euro naar 18,50 euro en verlaagde JPMorgan Cazenove juist het koersdoel voor Gemalto met 10 euro naar 50,00 euro.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 2.415,65 punten, de Dow Jones index eindigde ook vlak op 21.077,99 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.210,19 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 30, 2017 02:22 ET (06:22 GMT)