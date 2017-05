Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

Dinsdag 30 mei 2017 12:57 Na lang weekend weer handel in New York.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures duiden dinsdag op een licht lagere opening voor Wall Street, waar na een lang weekend weer wordt gehandeld. De futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood.Maandag hield Wall Street de deuren gesloten vanwege Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse soldaten worden herdacht. Elders was er ook weinig actie op de financiële markten omdat ook de Britse en Chinese beurzen gesloten waren.Vrijdag bleven de beurzen in de Verenigde Staten al dicht bij huis in een dunne handel maar wisten de S&P 500 index en de Nasdaq nipt nieuwe recordstanden te bereiken. Volgens technisch analist Ari Wald van Oppenheimer is het feit dat de S&P 500 toen door de 2.400 punten is gebroken een bevestiging dat het positieve sentiment aanhoudt.Vanmiddag is er aandacht voor een aantal macro-economische publicaties, met op de rol de persoonlijke inkomens en uitgaven van Amerikanen in de maand april, de Case Shiller huizenprijsindex van S&P over de maand maart en het consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door onderzoeksinstituut The Conference Board in de maand mei.Verder verschijnen deze week het Beige Book van de Federal Reserve en een tweetal Amerikaanse banenrapporten. Het Beige Book wordt gezien als economische verslaglegging waarmee de Fed het rentebeleid deels bepaalt en ook de cijfers over de werkgelegenheid zijn voor de Amerikaanse centrale bank van belang voor de koers van het monetaire beleid. Over twee weken komt de Fed bijeen voor zijn beleidsvergadering en de markt gaat er van uit dat de rente dan wordt verhoogd.De olieprijs daalde dinsdag. Een juli-future West Texas Intermediate werd 0,8 procent lager verhandeld op 49,57 dollar, terwijl een juli-future Brent 0,9 procent lager bewoog op 51,83 dollar.De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,1160. Maandagochtend verhandelde het muntpaar op 1,1127. De Europese munt stond wat onder druk nadat de voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi maandag voor het Europees Parlement verklaarde dat de stimuleringsmaatregelen van de ECB nog steeds gerechtvaardigd zijn en het verruimende beleid voorlopig dus niet zal worden ingeperkt.BedrijfsnieuwsNu het kwartaalcijferseizoen op zijn eind loopt, droogt ook het bedrijfsnieuws op. Later deze week komt Hewlett Packard Enterprises als één van de laatste Amerikaanse bedrijven met kwartaalcijfers.SlotstandenDe S&P 500 index sloot vrijdag fractioneel hoger op 2.415,82 punten, de Dow Jones index eindigde nagenoeg vlak op 21.080,28 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.210,19 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 30, 2017 06:57 ET (10:57 GMT)