Wall Street in het rood

Dinsdag 30 mei 2017 21:44 Lang weekend achter de rug.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op een lager slot. Een half uur voor de slotbel noteerde de S&P 500 0,1 procent lager, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent zakte en de Nasdaq 0,1 procent in het rood noteerde.Wall Street heeft een lang weekend achter de rug, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten maandag waren gesloten vanwege Memorial Day.President Robert Kaplan van de Dallas Federal Reserve zei in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC dat "een lichte correctie" op de beurzen gezond zou kunnen uitpakken voor de groei van de economie op de langere termijn. Collega Fed bestuurder Lael Brainard maakte zich minder zorgen over de hoge koersen. "Alhoewel de waarderingen op aandelenmarkten wat hoog lijken te zijn, komen ze nog niet in de buurt van de duizelingwekkende niveaus uit 1999 en 2000", zei Brainard.Dinsdag werd bekend dat Amerikaanse inkomens en bestedingen, zoals verwacht, zijn gestegen in april. Huizenprijzen stegen in maart ook, maar The Conference Board meldde dat het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten is afgenomen.Olie werd goedkoper. De juli future voor WTI olie daalde 0,4 procent. De euro noteerde ten opzichte van de dollar op 1,1192. Bij opening in Amerika werd het valutapaar verhandeld op 1,1184.BedrijfsnieuwsDe koers van Amazon bereikte kort na opening het psychologische niveau van 1.000 dollar voor de eerste keer. Er zijn maar weinig Amerikaanse bedrijven wiens aandeel een koers van meer dan 1.000 dollar hebben. De marktwaarde van het online warenhuis licht hiermee rond de 480 miljard dollar. Recentelijk noteerde het aandeel 0,2 procent hoger op 997,76 dollarDe koersen van Microsoft, Alphabet en Tesla bewogen ook richting recordniveaus. Microsoft steeg 0,4 procent tot 70,25 dollar, Alphabet won 0,2 procent tot 995,21 dollar en Tesla noteerde 2,9 procent in het groen op 334,46 dollar.De in Amerika genoteerde aandelen van Ryanair stegen 1,5 procent nadat de Ierse luchtvaartmaatschappij resultaten bekend maakte die grotendeels conform verwachting waren. Ryanair zei ook aandelen in te gaan kopen.