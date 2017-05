Correctie: bedrijvigheid rond Chicago trekt aan

Woensdag 31 mei 2017 19:02 Inkoopmanagersindex in mei naar 59,4.(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de regio Chicago is in mei gestegen. Dit meldde het Institute for Supply Management woensdag.De index die de bedrijvigheid meet in de regio rond Chicago, steeg van 58,3 in april naar 59,4 in mei.Een indexcijfer groter dan 50 wijst op toenemende economische activiteit. Daarentegen betekent een indexcijfer kleiner dan 50 dat er sprake is van krimp.Correctie: om aan te geven dat het Institute for Supply Management een fout heeft gemaakt en de index is gestegen en niet gedaald.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2017 13:02 ET (17:02 GMT)