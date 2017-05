Economische groei Verenigde Staten vertraagt - Beige Book

Woensdag 31 mei 2017 20:40 Minder optimisme in sommige regio's.(ABM FN-Dow Jones) De economische groei is in sommige regio's van de Verenigde Staten vertraagd en in een aantal regio's is het optimisme over de toekomst afgenomen. Dit bleek woensdag uit het door de Federal Reserve gepubliceerde Beige Book."In het merendeel van de districten uitten bedrijven voor de korte termijn positieve verwachtingen, maar het optimisme is in een aantal regio's iets gedaald", zei de Federal Reserve in het Beige Book.In zeven districten was sprake van een bescheiden economische groei, terwijl in vier districten de economische groei bescheiden was. In het district New York stagneerde de economische groei. In het vorige Beige Book, dat op 19 april werd gepubliceerd, sprak de centrale bank nog van een gematigde tot bescheiden economische groei in alle twaalf regio's.Vooruitkijkend overheerst in het bedrijfsleven optimisme, hoewel sommige bedrijven iets minder optimistisch zijn in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. De Federal Reserve van de regio Philadelphia zei dat producenten de komende twee kwartalen nog steeds groei voorzien, maar dat "de breedte van het optimisme is verkleind" en "de verwachting voor de toekomstige werkgelegenheid en investeringen ook licht is gedaald". De Dallas-Fed meldde dat de verwachtingen in de energiesector positief zijn gebleven, hoewel de sector waakzamer is dan eerder.De arbeidsmarkt is volgens het Beige Book in de meeste districten verder aangetrokken, waarbij de tekorten in meer beroepen en regio's toenemen. Daarentegen meldde het rapport dat de trend van een bescheiden tot matige loongroei, ondanks het feit dat meer bedrijven moeite hebben om werknemers te vinden, niet is verander, hoewel sommige bedrijven de salarissen verhoogden om werknemers aan te trekken en vast te houden.In de meeste regio's werd een bescheiden stijging van de consumentenprijzen waargenomen. Daarbij stegen de prijzen voor goederen als timmerhout en staal, terwijl de prijzen voor boodschappen, kleding en motorvoertuigen daalden.Op 13 en 14 juni komt de Federal Open Market Committee bijeen voor zijn beleidsvergadering. De centrale bank zal naar verwachting tijdens de bijeenkomst besluiten de rente te verhogen met 0,25 procent tot 1,00 - 1,25 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2017 14:40 ET (18:40 GMT)