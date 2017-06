EU akkoord over staatssteun voor Monte dei Paschi

Donderdag 1 juni 2017 11:32 Ingrijpende reorganisatie en bijdrage obligatiehouders.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft een principe-akkoord bereikt met Italië over de voorwaarden waaronder de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena staatssteun mag krijgen. Dat maakte Eurocomissaris van mededingingszaken Margrethe Vestager donderdag bekend.Een voorwaarde daarvoor is dat de bank ingrijpend wordt gereorganiseerd zodat deze winstgevend is op de lange termijn.Ook moet de Italiaanse regering voldoende beloond worden voor de kapitaalinjectie en moeten aandeelhouders en gewone obligatiehouders van de bank bijdragen aan de kosten, om de kosten voor de belastingbetaler te beperken."Deze oplossing is een positieve stap vooruit voor Monte dei Paschi di Siena en de Italiaanse bankensector. Het zou Italië toestaan om kapitaal in de bank te injecteren uit voorzorg, in lijn met de EU-regels, en de last voor Italiaanse belastingbetalers beperken", verklaarde Vestager. "MPS zal diep worden gereorganiseerd om zijn levensvatbaarheid te verzekeren, inclusief een opschoning van niet-presterende leningen op de balans."De EU-regels staan toe dat Italië kapitaal injecteert in de bank als voldaan wordt aan de voorwaarden voor "preventieve herkapitalisering", om te voorkomen dat een levensvatbare bank in problemen kan komen bij een economische crisis.Deze clausule staat op gespannen voet met het uitgangspunt van Europese bailin-regelgeving, dat banken die in financiële problemen raken, eerst aandeelhouders en obligatiehouders moeten laten bijspringen, voordat de overheid dat doet.