Futures wijzen op hogere opening Wall Street

Donderdag 1 juni 2017 13:07 Markt kijkt uit naar ADP-banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen."Wall Street heeft de afgelopen maand de geopolitieke zorgen en onrust in Washington het hoofd weten te bieden", aldus marktanalist Howard Silverblatt van S&P Dow Jones Indices. "Het belangrijkste voor investeerders was de winstgevendheid van aandelen in mei, ondanks de voortdurende drama, waarbij de belangrijkste vraag is hoe lang deze discrepantie zal aanhouden", voegde hij toe. "Het antwoord kan zijn: altijd, maar ik denk het niet. In juni zal de markt nauwgezet de Trump administratie volgen, waarbij naar verwachting een antwoord zal worden verkregen op de vragen over de wetgeving die de administratie zal implementeren, onder andere op het gebied van de belastingen. Dit zou de markt kunnen ondersteunen", aldus Silverblatt.Op macro-economisch vlak staan donderdag een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport van mei en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door inkoopmanagersindexen voor de industrie over mei van achtereenvolgens Markit en ISM. Daarnaast verschijnen de Amerikaanse bouwuitgaven in april en het wekelijkse olievoorradenrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration.Olie noteerde donderdag in het groen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent tot 48,45 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,1 procent duurder werd op 50,80 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1231. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1237 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1244 op de borden.BedrijfsnieuwsHewlett Packard Enterprise kon woensdag nabeurs rekenen op de aandacht van beleggers, nadat het techconcern woensdag laat over het tweede kwartaal een verlies rapporteerde. Het aandeel daalde 1,1 procent.Palo Alto Networks won voorbeurs 13,0 procent, nadat het computerbeveiligingsconcern woensdag laat beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde.Ook cloudopslagconcern Box koerst af op een winst na positieve kwartaalresultaten. Het aandeel steeg 4,3 procent.Discountretailer Dollar General, retailer Express en camerafabrikant Mobileye publiceren voorbeurs kwartaalcijfers.Kabelgigant Charter Communications en telcomconcern Verizon Communications kunnen rekenen op de aandacht van beleggers, na het nieuws dat Charter een overnamebod van Verizon van 100 miljard dollar heeft afgegeven.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent lager op 2.411,80 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 21.008,65 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 6.198,52 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 01, 2017 07:07 ET (11:07 GMT)