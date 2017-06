Amerikaanse bouwuitgaven gedaald

Donderdag 1 juni 2017 16:20 In april sprake van afname met 1,4 procent.(ABM FN-Dow Jones) De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in april op maandbasis gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.De bouwuitgaven namen met 1,4 procent af. De markt ging uit van van een stijging met 0,5 procent.De daling van 0,2 procent die voor maart aanvankelijk werd gerapporteerd, werd evenwel bijgesteld naar een stijging met 1,1 procent.Op jaarbasis was in april sprake van een stijging van de Amerikaanse bouwuitgaven met 6,7 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 01, 2017 10:20 ET (14:20 GMT)