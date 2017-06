Nieuwe records op Wall Street

Donderdag 1 juni 2017 22:23 Beleggers blij met ADP banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten kleurden donderdag groen na twee dagen van verliezen. Bij de slotbel noteerde de S&P 500 index 0,8 procent in de plus op een stand van 2.430,06 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent tot 21.144,18 punten en de Nasdaq won 0,8 procent op een slotstand van 6.246,83 punten.Kort voor het sluiten van de aandelenmarkten in Amerika kondigde president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord stappen dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Amerika wil opnieuw toetreden tot het akkoord op basis van betere voorwaarden of een hele nieuwe deal uitonderhandelen, aldus Trump. Voor de aandelenmarkten deed het nieuws overigens weinig. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK toont het terugtrekken uit het klimaatakkoord vooral dat Donald Trump zijn verkiezingsbelofte nakomt. Voor beleggers betekent het dat ze weer meer naar fossiele brandstoffen zullen kijken, zoals steenkool. Aandelen van bedrijven die windturbines of zonnepanelen ontwikkelen worden mogelijk minder populair, aldus Aslam.De aandacht ging donderdag vooral uit naar het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. In mei kwamen er in de private sector in Amerika 253.000 banen bij en dat waren er ruimschoots meer dan de 180.000 banen die de markt voorzag."Als graadmeter voor het officiële banenrapport, kan met het rapport een renteverhoging in juni wel worden afgevinkt", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het belangrijkste vraagstuk voor veel mensen is de zwakke loongroei, gezien het aantal banen dat er bij komt", aldus de marktvorser.Vrijdag publiceert de Amerikaans overheid banencijfers over mei. Er wordt gerekend op een banengroei van 184.000 en een stabiele werkloosheid van 4,4 procent. De publicatie is voor de Federal Reserve een belangrijke indicator bij het bepalen van het rentebeleid. De volgende verhoging van de federal funds rate wordt waarschijnlijk nog deze maand aangekondigd. Het Beige Book dat de Amerikaanse centrale bank bevestigde woensdag die verwachting, volgens marktkenners."De signalen in het Beige Book waren niet sterk genoeg om de Fed ervan te weerhouden de rente in juni te verhogen, maar het vervolg in de rest van het jaar is onzeker", aldus marktanalist Ron van der Does van IG.Verder bleek donderdag dat de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in Amerika vorige week met 13.000 stuks zijn gestegen tot 248.000 aanvragen. Geraadpleegde economen rekenden op een aantal van 238.000.Inkoopmanagersindices lieten een gemengd beeld zien over de Amerikaanse industrie. De index zoals Markit die meet, toonde een lager groeitempo in mei, terwijl ISM juist een licht sneller groeitempo voor de Amerikaanse industrie waarnam.De olieprijs wist donderdag wat te herstellen na een scherpe daling een dag eerder. De juli-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,08 dollar, of 0,04 procent, hoger op 48,36 dollar. Woensdag daalde de olieprijs nog 2,7 procent.Het herstel werd ondersteund door een positief voorradenrapport uit de Verenigde Staten. Vorige week daalden de olievoorraden in Amerika met circa 6,4 miljoen vaten en dat was veel meer dan de afname met 2,5 miljoen vaten die de markt had ingecalculeerd. Volgens marktkenners moet hierbij wel rekening gehouden worden met het feit dat het zomerseizoen traditiegetrouw zorgt voor een hoger verbruik.De euro noteerde bij het slot in Amerika op 1,1213 dollar. Bij de slotbel in Europa verhandelde het muntpaar op 1,1219 en donderdagochtend op 1,1237.BedrijfsnieuwsAutoproducenten zaten in de lift, hoewel de maandelijkse verkopen in Amerika een gemengd beeld lieten zien. General Motors en Fiat Chrysler zagen de verkopen in mei dalen, maar hun aandelen stegen achtereenvolgens 1,4 en zelfs 5,4 procent. Ford verkocht afgelopen maand wel meer voertuigen dan een jaar eerder. Het aandeel steeg 2,5 procent. Kijkend naar de eerste vijf maanden van dit jaar zijn de autoverkopen inde Verenigde Staten gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016 en dus lijkt de kans klein dat er het derde jaar op rij voor een record aan auto's zal worden verkocht in Amerika.Aandelen Tesla daalden 0,2 procent, waarmee beleggers nauwelijks reageerden op het besluit van de Amerikaanse president Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Een van de dochterondernemingen van Tesla is maker van zonnepanelen SolarCity.Deere & Company maakte bekend het Duitse Wirtgen Group te hebben overgenomen voor 4,6 miljard euro. Het aandeel van de fabrikant van landbouwmachines steeg 1,9 procent.Praxair tekende een fusieovereenkomst met het Duitse Linde, dat hiervoor groen licht kreeg van zijn bestuur. De twee producenten van industriële gassen hopen de deal volgend jaar af te ronden, als goedkeuring is verkregen van aandeelhouders en mededingingsautoriteiten. Praxair steeg in New York 1,4 procent.Hewlett Packard Enterprise verloor 6,9 procent. Het techconcern kwam woensdagavond met zwakke tweede kwartaalcijfers. In de periode werd verlies geboekt onder de streep en de aangepaste winst kwam onder de verwachting van de markt uit. Ook de omzet daalde, waar een stijging was verwacht.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. 