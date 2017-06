Ruim half miljard winst 2016 NAM

Vrijdag 2 juni 2017 11:53 Nettowinst boekte vorig jaar 526 miljoen euro nettowinst.(ABM FN-Dow Jones) De NAM heeft over 2016 positieve cijfers laten zien. Dit bleek vrijdag uit de jaarrekening van het olie- en gasbedrijf.De omzet van het concern kwam uit op 3,5 miljard euro met een nettowinst van 526 miljoen euro.De NAM is eigendom van Royal Dutch Shell en Exxon Mobil, die beiden de helft van de onderneming in handen hebben.