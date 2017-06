Olieprijs lager gesloten

Vrijdag 2 juni 2017 21:01 Terugtrekking Verenigde Staten klimaatakkoord drukt op sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, waarbij de daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden werd overschaduwd door de terugtrekking van de Amerikaanse president Trump uit het klimaatakkoord.De olieprijs daalde vrijdag tot zijn laagste niveau in drie weken, na een licht herstel donderdag, volgend op een scherpe daling een dag eerder. Het herstel werd donderdag ondersteund door een positief voorradenrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration.Uit de cijfers bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 26 mei zijn gedaald met circa 6,4 miljoen vaten tot 509,9 miljoen vaten. De benzinevoorraden slonken met 2,9 miljoen tot een totaal van 237,0 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met 0,4 miljoen vaten stegen tot 146,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van raffinaderijen steeg afgelopen week van 93,5 naar 95,0 procent.Beleggers hebben hun focus echter weerlegt naar de stijgende Amerikaanse productie. De gemiddelde dagelijkse output noteert momenteel op zijn hoogste niveau sinds augustus 2015."De olieprijs daalde vrijdagochtend onder de 50,0 dollar per vat, vanwege de voortdurende zorgen over het mondiale overaanbod en de zwakke vraag", aldus analist Michael Poulsen van Global Risk Management.Brent daalde afgelopen week meer dan 5 procent, nadat beleggers teleurgesteld waren dat OPEC niet meer deed om het wereldwijd overaanbod aan te pakken. "De aanvoer is nog steeds erg sterk", voegde strateeg Vivek Dhar van Commonwealth Bank of Australia toe.Terwijl OPEC en andere grote producenten de productie inperken, constateren analisten dat de Amerikaanse productie blijft stijgen zolang de olieprijs boven de 40 dollar per vat blijft noteren, de drempel voor Amerikaanse oliemaatschappijen om met winst te kunnen produceren.Dit kan volgens marktvolgers worden versterkt door het besluit van president Trump om uit het klimaatakkoord te stappen."Nu de Verenigde Staten het milieu terzijde heeft geschoven, lijkt de fossiele brandstofindustrie wat boorrechten betreft carte blanche te ontvangen, waardoor de heropleving in de Amerikaanse olievoorziening verder zal worden aangespoord aldus analist Stephen Brennock van PVM.De juli-future op een vat West Texas Intermediate sloot vrijdag 0,70 dollar, ofwel 1,5 procent, lager op 47,66 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 02, 2017 15:01 ET (19:01 GMT)