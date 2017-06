Rode start Wall Street in de maak

Maandag 5 juni 2017 15:05 Diverse macrocijfers op de agenda.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat maandag naar verwachting wat lager openen. Circa een half uur voor de start van de handel noteerden de futures enkele tienden van een procent in het rood.Beleggers kunnen vanmiddag handelen op de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector, de fabrieksorders en het consumentenkrediet. Voorbeurs bleek al dat de arbeidsproductiviteit in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2 procent hoger lag dan in dezelfde periode een jaar eerder. De arbeidskosten stegen met 1,1 procent.De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in Europa liet vanochtend een fractionele daling zien. Vorige week liet die voor de industrie evenwel een stijging zien. Econoom Chris Williamson van Markit constateerde dat er steeds meer data zijn die er op wijzen dat de eurozone een sterk tweede kwartaal beleeft. De econoom rekent op een groei van het bruto binnenlands product met 0,7 procent.In China en Japan trok de groei van de dienstensector aan. Vooral voor China was dit belangrijk, nadat de industrie afgelopen maand voor het eerst in bijna een jaar tijd kromp.Verder is er aandacht voor de aanslagen in Londen dit weekend en de onrust in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend werd Londen opgeschrikt door een aanslag. De terroristen maakten aanvankelijk gebruik van een busje en staken vervolgens met messen in op het uitgaanspubliek in de Britse hoofdstad. De aanslag zou inmiddels zeven levens hebben geëist en tientallen gewonden. De drie daders zijn door de politie neergeschoten en omgekomen.Het Britse pond kostte vanmiddag 1,2897 en de euro 1,1242 dollar.Een viertal Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, heeft besloten om de banden met Qatar te verbreken. De vier landen wezen op de terroristische banden van Qatar, dat daarmee voor onrust in de regio zorgt. Aanvankelijk zorgde dit voor een oplopende olieprijs.In de loop van de dag liep de prijs voor een vat Amerikaanse olie echter weer terug naar 47,22 dollar, een daling van bijna een procent."Dit betekent mogelijk dat Qatar weinig reden heeft om de productiequota [van de OPEC] te respecteren", aldus econoom Phin Ziebell van de National Australia Bank. Als Qatar zich aan de productieafspraken onttrekt, dan bestaat volgens Ziebell de kans dat meer landen dit zullen doen en het akkoord daarmee in de prullenbak belandt.BedrijfsnieuwsVeel bedrijfsnieuws was er voorbeurs niet voor handen. Mogelijk komt Apple in beweging nadat Pacific Crest het aandeel van de kooplijst haalde. Volgens analisten van het researchhuis is de potentie van de nieuwe iPhone 8 al ingeprijsd, maar geldt dit niet voor de risico's. Het aandeel Apple opent vermoedelijk 0,8 procent lager.SlotstandenDe Amerikaanse beurzen sloten vrijdag in het groen. De Dow Jones index won 0,3 procent op een slotstand van 21.206,29 punten, terwijl de S&P 500 index 0,4 procent steeg tot 2.439,07 punten. Techbeurs Nasdaq kende de beste dag en won maar liefst 0,9 procent en sloot de week af op 6.305,80 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 05, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)