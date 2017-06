Update: Arbeidsproductiviteit Amerika stijgt

Maandag 5 juni 2017 15:17 Arbeidskosten namen eveneens toe.(ABM FN-Dow Jones) De arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen. Dit bleek maandag uit definitieve cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid.De productiviteit nam met 1,2 procent toe ten opzichte van een jaar terug, terwijl op kwartaalbasis een pas op de plaats werd gemaakt. Aanvankelijk werd er op kwartaalbasis nog een afname van de productiviteit van 0,6 procent gemeld.De output nam op jaarbasis met 2,5 procent toe en het aantal gewerkte uren met 1,3 procent. Op kwartaalbasis ging het om stijgingen van 1,7 procent voor zowel de output als het aantal uren. Aanvankelijk werd er nog slechts een toename van de output van 1,0 procent gemeten en 1,6 procent meer uren.De arbeidskosten per eenheid product stegen in de eerst drie maanden van dit jaar met 1,1 procent op jaarbasis en met 2,2 procent op kwartaalbasis. Een eerder cijfer gaf nog een stijging aan van 3,0 procent in vergelijking tot het vierde kwartaal van 2016. Historisch ligt de stijging van de arbeidskosten per eenheid product op 2,8 procent op jaarbasis, fiks hoger dan afgelopen kwartaal.De loonkosten per uur stegen met 2,3 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis lagen de loonkosten 2,2 procent hoger.Update: om meer informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 05, 2017 09:17 ET (13:17 GMT)