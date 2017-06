Damrak begint week in het rood

Maandag 5 juni 2017 18:14 Weinig actie op Tweede Pinksterdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de week gestart met verlies. Bij de slotbel noteerde de AEX index 0,4 procent lager op 524,44 punten. De AMX eindigde ook 0,4 procent in het rood en de AScX 0,1 procent in het groen.Vanwege Tweede Pinksterdag waren de volumes laag en op diverse Europese aandelenmarkten, waaronder de Duitse DAX index, vond geen handel plaats. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus ging de meeste aandacht maandag uit naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.Een viertal Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, besloot om de diplomatieke banden met Qatar te verbreken omdat de Golfstaat de regio zou destabiliseren vanwege de steun aan terroristen.Dit heeft mogelijk gevolgen voor de productiedeal van de OPEC, zeiden marktvorsers. Qatar kan beslissen zich niet langer aan het gestelde quotum te houden en mogelijk volgen andere leden van het kartel vervolgens dit voorbeeld. Op basis van die geopolitieke spanningen steeg de olieprijs maandagochtend, maar tijdens de middaghandel was er weer sprake van verkoopdruk, omdat Qatar als olieproducent toch vrij klein is, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.Rond het Europese slot noteerde de juli-future op een vat West Texas Intermediate 1,4 procent lager op 47,00 dollar en werd een augustus-future Brent 1,6 procent goedkoper op 49,14 dollar.Op macro-economisch vlak konden beleggers aan de slag met een reeks aan inkoopmanagersindexen over de mondiale dienstensector. Het beeld was verdeeld want in China en Japan trok de dienstensector in mei verder aan, terwijl de ontwikkeling in de eurozone wisselvalliger was. In Duitsland was sprake van een stabiele groei in de dienstensector, terwijl de bedrijvigheid in de Franse dienstensector juist versnelde. Daar stonden evenwel groeivertragingen in Italië en Spanje tegenover, waardoor de economische activiteit in de eurozone als geheel in mei per saldo minder sterk groeide dan in april. Desondanks zei econoom Chris Williamson van Markit dat de muntunie op koers ligt voor een sterk tweede kwartaal, waarbij wordt gerekend op een groei van 0,7 procent. Later deze week verschijnen definitieve groeicijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal.Amerikaanse inkoopmanagersindexen toonden vanmiddag een verbeeld beeld voor de dienstensector in de Verenigde Staten. Volgens Markit was in mei sprake van een snellere groei in de sector, terwijl de data van Institute for Supply Management wezen op een vertraging.Meer actie later in de weekVooruitblikkend is er vooral later in de week meer actie te verwachten op de aandelenmarkten, met als belangrijkste items deze week het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de Britse parlementsverkiezingen op donderdag. Van de ECB wordt geen actie verwacht, maar de markt kijkt wel naar eventuele hints over de toekomst van de stimuleringsmaatregelen."Wij verwachten dat de ECB zal aangeven dat monetaire verruiming niet langer noodzakelijk is" , schreven economen van ABN AMRO in een voorbeschouwing, doelend op een mogelijke aanpassing van de forward guidance voor het rentebeleid van de centrale bank."Het is in principe mogelijk dat de ECB hier niet toe overgaat en dat ze blijft aangeven dat de economie (nog) niet zonder monetaire verruiming kan. In dat geval kan het beleggerssentiment ten aanzien van de euro omslaan naar negatief", aldus de marktvorsers.De euro/dollar noteerde maandag rond het sluiten van de Europese aandelenmarkten op 1,1253. Maandagochtend verhandelde het muntpaar nog op 1,1263 en vrijdagavond bij de slotbel op Wall Street op 1,1283.Stijgers en dalersBedrijfsnieuws was maandag schaars. Koploper in de AEX was Royal Dutch Shell, met een winst van 0,5 procent. Onderaan de index bevond zich NN Group, dat ex-dividend noteerde. Het aandeel daalde 3,7 procent. Galapagos leverde 2,7 procent in.AkzoNobel daalde 0,1 procent. Fitch Ratings schreef in een analistenrapport dat de kredietwaardigheid van het verf- en chemieconcern onder druk blijft staan, omdat AkzoNobel de hete adem blijft voelen van aandeelhouders vanwege de strategische plannen om zelfstandig te blijven en de verkoopplannen voor Speciality Chemicals. Vorige week werd bekend dat concurrent PPG Industries afziet van een overnamebod.In de AMX waren de winsten beperkt. Sligro Food Group, OCI en Fugro deelden de koppositie met een winst van een procent. De rode lantaarn was voor FlowTraders, dat 1,6 procent daalde.Air France-KLM stond net als Europese luchtvaartaandelen elders wat onder druk en verloor 0,7 procent. Marktkenners wezen op de mogelijke financiële impact wanneer inderdaad een verbod wordt ingesteld op laptops en tablets in vliegtuigen. Daarnaast had de reisbranche maandag ook last van de terroristische aanslag die tijdens het weekend in Londen werd gepleegd.Onder de kleinere fondsen viel de koersstijging van 3,7 procent van Hunter Douglas op. Het aandeel ForFarmers, dat vorige week nog in de lift zat, verloor maandag 1,5 procent.Lokaal was er winst van zo'n 6 procent voor Oranjewoud terwijl Nedsense Enterprises juist circa 6 procent verloor. Esperite leverde na de forse koerswinst van vorige week nu 3,9 procent in.Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de Europese beurzen waren de koersenborden op Wall Street rood gekleurd na de recordstanden van vorige week. De S&P 500 index noteerde 0,1 procent lager, net als de Dow Jones index. De Nasdaq daalde 0,2 procent.