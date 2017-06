Wall Street richting vlak slot

Maandag 5 juni 2017 21:35 Adempauze na recente records.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerste maandag af op een vlak slot. Ruim een half uur voor de slotbel noteerde de S&P 500 index fractioneel in de min op een stand van 2.438,03 punten, terwijl ook de Dow Jones index nipt lager werd verhandeld en de Nasdaq index 0,1 procent inleverde.Daarmee nam Wall Street een adempauze na de recordstanden van vorige week. De volumes waren laag vanwege Pinksteren. Evenwel blijft de aandelenmarkt ontzettend veerkrachtig, constateerde marktstrateeg Terry Sandven van U.S. Bank Wealth Management.Veel aandacht ging uit naar de diplomatieke rel tussen een viertal Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, en Qatar. De diplomatieke banden met deze laatste Golfstaat werden verbroken omdat het de regio zou destabiliseren vanwege de steun aan terroristen. Op basis van die geopolitieke spanningen steeg de olieprijs maandagochtend, maar tijdens de middaghandel was er juist sprake van verkoopdruk, omdat Qatar als olieproducent toch vrij klein is, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.Evenwel is het een behoorlijke rel, zei Andreas Krieg, professor aan King's College in Londen. "Dit is een behoorlijke escalatie en ik denk niet dat er een simpele oplossing is", volgens de voormalig adviseur van de regering in Qatar. De juli-future op een vat West Texas Intermediate daalde maandag 0,26 dollar, of 0,6 procent, tot 47,40 dollar.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de arbeidsproductiviteit in het eerste kwartaal onveranderd is gebleven ten opzichte van de drie maanden ervoor, wat beter was dan een eerder gemelde daling.Inkoopmanagersindexen van Markit en Institute for Supply Management lieten een gemengd beeld zien. Die van Markit toonde in mei een verdere groei van de bedrijvigheid in de dienstensector, met een index die steeg van 53,1 in april naar 53,6 afgelopen maand. Daar stond echter een groeivertraging tegenover bij ISM, waar de inkoopmanagersindex in mei daalde naar 56,9, van 57,5 een maand eerder.De Amerikaanse fabrieksorders daalden in april conform verwachting met 0,2 procent. Het cijfer voor maart werd opwaarts bijgesteld van een stijging met 0,2 procent naar een toename van 1,0 procent.De euro/dollar noteerde richting het slot van Wall Street op 1,1253. Bij het slot in Europa verhandelde het muntpaar ook op 1,1253 en maandagochtend stond er een koers van 1,1263 op de borden.BedrijfsnieuwsEr was maandag weinig bedrijfsnieuws. Apple viel op, met een verlies voor het aandeel van ongeveer een procent. De techreus houdt maandag zijn jaarlijkse World Developers Conference en kondigde daar allerlei nieuwe producten en updates aan. Verder kreeg het aandeel een adviesverlaging naar Sectorgewogen bij Pacific Crest. Volgens de analisten zijn beleggers mogelijk te positief over de verkopen van de iPhone 8. "Er wordt te weinig stil gestaan bij de risico's voor de brutomarge, [mogelijke] leveringsproblemen of de kans op een dalende omzet na de verkoopcyclus van de iPhone 8" , aldus de marktvorsers.Verder schoot het moederbedrijf van Google, Alphabet maandag kort na de openingsbel door de grens van 1.000 dollar, nadat Amazon.com die mijlpaal vrijdag al bereikte. Alphabet steeg maandag een procent en Amazon.com won 0,6 procent.Tesla won 2,0 procent, nadat bekend werd dat het Japanse Toyota het belang in de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's van de hand heeft gedaan.Aandelen in de reisbranche stonden onder druk na de terroristische aanslag in Londen tijdens het weekend. Royal Caribbean Cruises leverde een procent in en Wynn Resorts moest 0,7 procent laten gaan. Host Hotels & Resorts zag 1,2 procent aan beurswaarde verdampen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 05, 2017 15:35 ET (19:35 GMT)