Wall Street richting lagere opening

Dinsdag 6 juni 2017 15:02 Risicobereidheid onder druk in aanloop naar Britse verkiezingen en getuigenis Comey.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het rood."Maandag was een teleurstellende dag voor dollarhandelaren, aangezien de Amerikaanse munt opnieuw laagtepunten bereikte ten opzichte van andere belangrijke valuta", merkte marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities op. "De teleurstellende arbeidsdata drukken op de outlook voor de dollar op de middellange termijn. De euro en het pond hebben geen voordeel gehaald uit de zwakke dollar, omdat handelaren geen nieuwe posities willen innemen in aanloop naar de Britse verkiezingen en het ECB-rentebesluit", voegde Anthis toe."Geopolitieke zorgen beperken de risicobereidheid en ondersteunen de vraag naar zogenoemde veilige havens", aldus Richard Perry van Hantec Markets.De markt is nerveus over de Britse parlementsverkiezingen donderdag, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de getuigenis van de voormalig FBI-directeur Comey voor de Senaat omtrent de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.In Europa was sprake van een negatief sentiment, met een verlies van ruim een half procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index. Beleggers betrachten voorzichtigheid in aanloop naar de Britse verkiezingen, waarvan de uitkomst steeds ongewisser lijkt, waardoor de bezorgdheid over de manier waarop de Brexit-onderhandelingen zich zullen ontwikkelen juist toenemen.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Japanse Nikkei 225 daalde 1,0 procent tot 19.979,90 punten en de Chinese Shanghai Composite won 0,3 procent op 3.102,13 punten.Op macro-economisch vlak staan dinsdag geen belangrijke publicaties in de Verenigde Staten geagendeerd.Olie noteerde dinsdag in het rood. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 47,40 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,2 procent goedkoper werd op 49,35 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1257. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1258 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1255 op de borden.BedrijfsnieuwsApple noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent lager, nadat de techgigant maandag bijna 1 procent verloor na de jaarlijkse World Developers Conference, waarbij het concern allerlei nieuwe producten en updates presenteerde. Ook kreeg het aandeel gisteren een downgrade van Pacific Crest om de oren.Michaels Cos. daalde bijna 7 procent, nadat het concern voorbeurs teleurstellende kwartaalcijfers rapporteerde.Amazon.com verloor 0,3 procent, nadat het concern de prijs voor een Prime-lidmaatschap verlaagde. Het Prime-lidmaatschap is voor klanten die overheidssteun ontvangen voor een groot deel van hun inkopen.Mediagigant 21st Century Fox kan op aandacht van de markt rekenen, nadat The Wall Street Journal meldde dat het concern actief wordt op de markt voor videogames. Het concern zou tientallen miljoenen betalen voor gamestudio Afterschock. Voorbeurs werd nog niet gehandeld in het aandeel.Toshiba steeg 0,7 procent, nadat het concern bekendmaakte exclusieve onderhandelingen te voeren met de Amerikaanse chiproducent Broadcom over de mogelijke verkoop van zijn halfgeleiderdivisie. Broadcom daalde daarentegen 0,3 procent.Het aandeel Tesla verloor voorbeurs 0,5 procent na een slotkoers van 347,32 dollar op maandag, ondanks een koersdoelverhoging door Pacific Crest. Analisten van dit huis verhoogden het koersdoel naar 439 dollar, ruim een kwart boven de huidige koers van het aandeel. De marktvorsers van Pacific Crest verwachten dat het aandeel in de nabije toekomst zal blijven stijgen, vanwege de lancering van het nieuwe Model 3 volgende maand. Dit nieuwe model, met 35.000 dollar veel goedkoper dan de huidige modellen van Tesla, moet de massa gaan bedienen.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,1 procent lager op 2.436,10 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 21.184,04 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6.295,68 punten.