Wall Street beweegt richting hoger slot

Woensdag 7 juni 2017 21:39 Olieprijs stevig onder druk na publicatie wekelijkse olievoorraden.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen woensdag af op een hoger slot. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.432,86 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 21.177,44 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,3 procent hoger op 6.292,23 punten.De markt bereidde zich woensdag reeds voor op de zogenaamde "Super Thursday". De Britse algemene verkiezingen, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de verklaring van oud-FBI directeur Comey over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen vechten donderdag om aandacht van de markt."Men vraagt zich af of woensdag sprake is van de zogenaamde rust voor de storm in afwachting van Super Thursday. De belangrijkste mondiale aandelenmarkten bewogen gedurende de afgelopen vier handelsdagen van juni binnen een bandbreedte van 1 procent", meldden strateeg Jim Reed en analist Craig Nichol van Deutsche Bank. Anderen voorzien donderdag een explosieve handelsdag."Risicovolle activa zijn in dit stadium uiteraard niet ideaal, aangezien één van de drie gebeurtenissen een verkoopmoment in de markt kan veroorzaken, aldus marktanalist Hussein Sayed van FXTM."De grote vraag is of Comey president Donald Trump zal beschuldigen van het misbruik maken van zijn bevoegdheden om een FBI-onderzoek te ontsporen en of er sprake is geweest van mogelijke banden tussen Rusland en Trump's verkiezingscampagne", voegde Sayed toe. "Iedere verrassing in de getuigenis voor de senaatcommissie zal weerspiegeld worden op de financiële markten", zei hij.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 7,1 procent. De marktindex steeg van 402,2 naar 430,6.Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in april minder hard gegroeid dan in de voorgaande maand. In april steeg het consumentenkrediet met 2,6 procent, wat minder was dan de stijging van 6,2 procent in maart en de stijging van 5,2 procent in februari.Uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 2 juni zijn gestegen met circa 3,3 miljoen vaten tot 513,2 miljoen vaten.Olie noteerde woensdag in het rood. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 4,7 procent tot 45,91 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1257. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1255 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1270 op de borden.De macro-economisch agenda van donderdag is vrijwel leeg. Voorbeurs verschijnen slechts de wekelijkse steunaanvragen.BedrijfsnieuwsAMC Networks maakte bekend voor 500 miljoen dollar extra aan eigen aandelen in te kopen waarmee het totaal op 1 miljard dollar uitkomt. AMC noteerde 1,4 procent hoger.Topman Elon Musk van Tesla sprak over plannen voor een nieuwe fabriek voor het volgende sportmodel Model Y, terwijl het Model 3 nog niet is uitgerold. Musk deed zijn uitspraken tijdens de jaarvergadering. Tesla noteerde 1,3 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2017 15:39 ET (19:39 GMT)