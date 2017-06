Licht hogere opening Damrak voorzien

Donderdag 8 juni 2017 08:35 Beleggers maken zich op voor Super Thursday.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong circa 0,2 procent in het groen. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent hoger op 523,10 punten.Volgens marktanalist Ron van der Does van IG Markets staat de dag in het teken van Super Thursday, drie gebeurtenissen die de markt "al dagenlang in haar greep houden". Zo komt onder meer de Europese Centrale Bank vandaag bijeen voor haar maandelijkse rentevergadering. "Gezien de daling naar 1,4 procent in de eerste ramingen voor de inflatie in april zal de ECB de teugels nog wel even laten vieren", aldus Van der Does.Woensdag werd volgens Van der Does al een voorsprong genomen op dat beleid, toen persbureau Bloomberg meldde dat er sprake zou zijn van het naar beneden stellen van de inflatieverwachtingen door de ECB.Ook kijkt de markt volgens de analist vandaag uit naar de Britse verkiezingen en de verklaring van oud-FBI directeur Comey over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Mocht Comey verklaren dat Trump hem onder druk heeft gezet het onderzoek naar de Russische inmenging te staken, dan kan dit een vroegtijdig einde zijn van Trump als president", aldus de marktvorser, die zich afvraagt of het wel zo ver zal komen.Op macro-economisch vlak krijgen beleggers donderdag onder meer inzicht in de definitieve groeicijfers uit de eurozone over het eerste kwartaal. Er wordt volgens Van der Does een groei van 1,7 procent verwacht. Vanochtend werd al bekend dat er in Nederland 23.000 banen bij zijn gekomen in mei, aldus een rapport van loonstrookjesverwerker ADP. Verder bleek dat de Duitse industrie in april meer heeft geproduceerd dan een maand eerder.Wall Street sloot woensdag in het groen. Beleggers hielden het kruit droog in aanloop naar vandaag. Vooral oliefondsen stonden woensdag onder druk, vanwege de lagere olieprijs. Het zwarte goud kwam onder druk na een verrassende stijging van de Amerikaanse olievoorraden.De Aziatische beurzen lieten vanochtend een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei 225 daalde 0,4 procent tot 19.902,29 punten en de Chinese Shanghai Composite maakte een pas op de plaats. "In Azië waren de beurzen kalm, alhoewel er voldoende nieuws was dat de koersen zouden kunnen beïnvloeden", aldus Van der Does, die doelde op een nieuwe rakettest van Noord-Korea en op Qatar, dat zijn militaire eenheid naar de hoogste staat van paraatheid bracht.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Japanse economie in het afgelopen kwartaal met een procent op jaarbasis groeide. Dit lag volgens Van der Does "fors" onder de verwachting en ook onder het cijfers in het kwartaal ervoor.Verder werd bekend dat zowel de Chinese import als export steeg in mei. In lokale valuta bedroeg de importgroei 22,1 procent op jaarbasis, tegenover een exportgroei van 15,5 procent.Olie noteerde donderdag in het groen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 45,99 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,7 procent hoger bewoog op 48,40 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1256. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1263 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,1230 op de borden.BedrijfsnieuwsING kan vandaag profiteren van een koersdoelverhoging door Jefferies van 16,40 naar 18,40 euro, bij een gehandhaafd koopadvies. Volgens Jefferies beschikt ING over een goed gediversifieerde retailtak. Daarbij liet de bank over het eerste kwartaal van dit jaar goede resultaten zien met een "verrassende" versnelling van de fee-inkomsten. Ook bij wholesale waren de prestaties afgelopen kwartaal volgens de Amerikaanse zakenbank goed.Ook Altice kreeg een koersdoelverhoging te verwerken. ING verhoogde het koersdoel voor de Franse kabelaar van 25,50 naar 28,00 euro bij een onveranderde koopaanbeveling. De bank is van mening dat het aandeel op een aantrekkelijke koers staat en voorziet een verbetering van de resultaten bij het kabelbedrijf. Wanneer Altice schulden weet te herfinancieren, dan kan dit volgens ING tot aanvullende kostenbesparingen leiden.Lucas Bols boekte in het afgelopen boekjaar flink meer omzet en winst en voorziet bovendien ook een aanhoudende groei. Alle regio's presteerden daarbij goed, met sterke autonome omzetgroei in de opkomende markten en Noord-Amerika. Verder was het vooral de deal over Passoa die de destillateur goed deed.MDxHealth biedt vanaf donderdag diagnostische laboratoria een hulpmiddel aan waarmee makkelijker urine kan worden afgenomen voor zijn prostaatkankertest. Met het hulpmiddel kunnen de laboratoria de liquide biopsietest SelectMDx zelf uitvoeren.Arcadis ontving een opdracht voor de renovatie en het onderhoud van bruggen en sluizen in Zuid-Holland voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 2.433,14 punten. 