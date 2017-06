Amazon.com leent miljard dollar uit aan kleine bedrijven

Donderdag 8 juni 2017 10:17 Internetreus verstrekte sinds 2011 ruim 3 miljard dollar aan leningen.(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het afgelopen jaar voor meer dan een miljard dollar aan leningen verstrekt aan ruim twintigduizend kleine bedrijven. Dit maakte de internetreus donderdag bekend.Onder het programma Amazon Lending geeft het bedrijf kortetermijnleningen uit aan het midden- en kleinbedrijf dat spullen verkoopt op Amazon.com.Sinds de lancering van het programma in 2011 gaf Amazon.com al voor ruim drie miljard dollar aan leningen uit, vooral aan kleine bedrijven in de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor leningen van 1.000 tot 750.000 dollar.Op een groene Amerikaanse beurs sloot het aandeel Amazon.com woensdag 0,7 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 08, 2017 04:17 ET (08:17 GMT)