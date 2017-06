Aandeelhouders Yahoo stemmen in met verkoop kerntak aan Verizon

Donderdag 8 juni 2017 18:52 Verkoop wordt vermoedelijk volgende week afgerond.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Yahoo hebben ingestemd met de verkoop van de kernactiviteiten aan Verizon Communications. Dit meldde met internetconcern donderdag na een stemming tijdens een speciale bijeenkomst.Yahoo verwacht dat de verkoop op 13 juni wordt afgerond. Na de verkoop verandert het concern de naam van de overgebleven activiteiten naar Altaba.Verizon betaalt circa 4,5 miljard dollar voor de internetactiviteiten van Yahoo. De overname stond vorig jaar nog op de tocht door een omvangrijk hackschandaal bij het concern uit het Californische Sunnyvale uit 2014, toen de namen en wachtwoorden van honderden miljoenen mailboxen werden gekraakt.Uiteindelijk sloten de twee concerns een herzien overnameakkoord, waarop de verkoopprijs 350 miljoen dollar lager uit kwam.Afzonderlijk meldde Yahoo donderdag dat het een tenderbod om voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen terug te kopen, zal verlengen tot 16 juni. De aandeleninkoop liep aanvankelijk op 13 juni aanstaande af.Het aandeel Yahoo steeg donderdag ruim 8 procent naar 54,72 dollar. Eerder op de dag werd het aandeel even boven de 55,00 dollar verhandeld, wat het hoogste niveau markeerde in bijna 17 jaar.