Wall Street richting vrijwel vlak slot

Donderdag 8 juni 2017 21:46 Uitblinker Yahoo houdt Nasdaq in het groen.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerste donderdag af op een overwegend vlak slot. Een half uur voor de slotbel noteerde de S&P 500 index nagenoeg onveranderd, net als de Dow Jones index. De Nasdaq steeg 0,2 procent.De Amerikaanse beursindexen bleven de afgelopen tijd aardig liggen en bereikten zelfs nieuwe records. De markt lijkt niet onder de indruk van alle politieke ruis, volgens marktstrateeg JJ Kinahan van TD Ameritrade. Volgens hem zijn aandelen nog altijd in trek dankzij het sterke kwartaalcijferseizoen.Veel aandacht ging donderdag uit die politieke ruis, met de hoorzitting van oud-FBI directeur James Comey voor een onafhankelijke Senaatscommissie. Comey werd in mei ontslagen door president Donald Trump, vermoedelijk omdat hij een verzoek van Trump weigerde om het onderzoek naar voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te stoppen. Of de invloed van de Amerikaanse president uiteindelijk ook beschouwd kan worden als belemmering van de rechtsgang moet een onafhankelijke onderzoekscommissie beslissen.Voor de aandelenmarkten, die zich vooral richten op Trumps economische beleid, bevatte de hoorzitting weinig vuurwerk.Op macro-economisch vlak was het rustig en stonden alleen de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering op de agenda. Dit bleken met 10.000 gedaald tot 245.000 stuks. Er was evenwel op een iets sterkere afname tot 240.000 aanvragen gerekend.De Europese Centrale Bank verraste de markt niet met zijn rentebesluit. De belangrijkste rentetarieven werden werden gehandhaafd, net als het maandelijkse opkoopprogramma voor obligaties. Wel schrapte de ECB de referentie in zijn forward guidance dat de rentes verder kunnen worden verlaagd. Marktvorsers spraken van een "babystap".De olieprijs bewoog volatiel. Woensdag stonden de oliefutures nog fors onder druk nadat de Amerikaanse olievoorraden onverwacht bleken gestegen. Donderdag was evenwel sprake van een opleving, volgens analist Tyler Richey van Sevens Report. "De olieprijzen daalden simpelweg te snel in de afgelopen 24 uur dus zien we nu wat herstel na de verkoopgolf", was zijn conclusie. De juli-future op een vat West Texas Intermediate sloot uiteindelijk 0,08 dollar, of 0,2 procent, lager op 45,64 dollar.De euro/dollar noteerde een half uur voor het slot in Amerika op 1,1218. Bij het sluiten van de Europese beurzen verhandelde het muntpaar op 1,1222 en bij aanvang van de handelsdag donderdagochtend op 1,1260.BedrijfsnieuwsNordstrom maakte bekend te overwegen van de beurs te gaan. Het aandeel van de warenhuisketen steeg 8,5 procent. Sectorgenoten Macy's en J.C. Penney profiteerden niet echt mee. Het aandeel Macy's hield het bij een lichte stijging en J.C. Penney verloor ruim 4 procent.Yahoo steeg bijna 10 procent en bereikte de hoogste koers in zo'n 17 jaar, wat de Nasdaq hielp de winst te behouden. Donderdag werd bekend dat aandeelhouders akkoord gaan met de verkoop van de kernactiviteiten aan Verizon. Volgens The Wall Street Journal zullen na het afronden van de fusie van die activiteiten met AOL van Verizon, ruim 2.000 banen worden geschrapt. Het aandeel Verizon daalde 0,5 procent.Alibaba won ruim 13 procent. De Chinese e-commerce gigant maakte bekend dat men voor het lopende boekjaar rekent op een omzetgroei van 45 tot 49 procent. Dat is weliswaar lager dan de 56 procent afgelopen jaar, maar beter dan analisten verwachtten.Valeant Pharmaceuticals bereikte een akkoord om zijn divisie iNova Pharmaceuticals voor 930 miljoen dollar te verkopen als onderdeel van een strategie om de schuldenlast te verlichten en zich meer te richten op kernactiviteiten. Het aandeel steeg 9,0 procent.JPMorgan Chase maakte bekend dat chief operating officer Matt Zames vertrekt. Het aandeel won 1,4 procent. Sectorgenoten als Goldman Sachs en Morgan Stanley wonnen respectievelijk 1,4 en 1,9 procent.