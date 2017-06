Fors lager slot Nasdaq

Vrijdag 9 juni 2017 22:29 Beleggers nemen winst op Apple en techfondsen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag verdeeld gesloten, met een fors lager slot voor technologiebeurs Nasdaq, die bijna 2 procent inleverde na een verkoopgolf bij een aantal grote tech-aandelen. Eerder op de dag leek de sector nog op koers te liggen voor nieuwe records.De Nasdaq Composite Index verloor 1,8 procent tot 6.207,92 punten, nadat aan het begin van de handelsdag nog een absoluut record werd neergezet op 6.341,70 punten.De Dow Jones index bleef in positief terrein met een winst van 0,4 procent, tot 21.271,97 punten. De S&P500 index verloor 0,1 procent tot 2.341,77 punten.Het waren enkele van de populairste namen in technologie, waaronder Apple, AMD, Applied Materials en Micron Technology die de ommekeer in gang zetten.Apple verloor 3,9 procent, de sterkste koersdaling sinds april 2016. Ook Facebook en Alphabet Inc, het moederbedrijf van Google, leverden ruim 3 procent in. Deze drie aandelen zijn dit jaar al met meer dan 25 procent gestegen en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de hogere aandelenmarkten."Alle drie de aandelen hebben recent nieuwe records neergezet, dus mensen nemen nu een pauze en we zien het geld uitstromen", zei handelaar Doug DePietro van Evercore ISI. "Er is niets in het nieuws dat zegt: verkoop de grote tech-aandelen. Dit is gewoon winstneming, een rotatie naar andere namen.""Ik denk dat beleggers de waarderingen herbeoordelen", zei derivatenanalist Stacy Gilbert van Susquehanna Financial Group tegen CNBC.Een van de grootste dalers was NVIDIA, dat 6,5 procent verloor. Het fonds was vorig jaar nog de sterkste stijger in de S&P500-index.Energiereuzen zoals Exxon Mobil en Chevron incasseerden intussen stijgingen van respectievelijk 1,9 en 2,3 procent, terwijl banken zoals JP Morgan Chase en Bank of America met respectievelijk 2,4 en 3,0 procent stegen.Het Britse pond ging hard onderuit ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met een daling van $1,2957 tot $1,2711 dollar sinds donderdagavond. De koersval van 1,7 procent hing samen met een niet-beslissende uitslag van de Britse parlementsverkiezingen, die meer vragen oproept over het Brexit-proces.De dollar won terrein op de euro, die koerste rond 1,1197 dollar, 0,18 procent lager dan de 1,1216 dollar donderdagavond.Stijgers en dalersAandelen Endo International verloren 16 procent aan de Nasdaq, nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) donderdagavond meldde dat het Endo had gevraagd om zijn pijnstiller op basis van opiaat-achtige middelen Opana ER niet meer te verkopen, vanwege zorgen over misbruik.DuPont Fabros Technology steeg bijna 10 procent. De ontwikkelaar en uitbater van datacentra met meerdere huurders liet weten een overnamebod te hebben gekregen van Digital Realty Trust.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 09, 2017 16:29 ET (20:29 GMT)