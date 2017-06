'Mogelijk tijdelijk verlof voor topman Uber'

Zondag 11 juni 2017 13:10

SAN FRANCISCO (ANP) - Het bestuur van Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, komt zondag bijeen om te praten over een mogelijk tijdelijk verlof voor bestuursvoorzitter Travis Kalanick. Ook zal worden gepraat over omvangrijke beleidsveranderingen binnen het bedrijf, aldus ingewijden bij Uber.

De positie van Kalanick is onder druk komen te staan door onder meer beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie bij het bedrijf. Uber huurde een advocatenkantoor in om aanbevelingen te doen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Dat advocatenkantoor is van voormalig justitieminister Eric Holder.

Naar verluidt gaat het bestuur nu praten over een mogelijk tijdelijk verlof voor Kalanick en over de mogelijkheid om zijn verantwoordelijkheden in te perken, met meer toezicht. Ook kunnen sommige managers worden ontslagen.

Vorige week werd nog bekend dat Uber twintig werknemers op zijn kantoren heeft ontslagen na klachten over seksuele intimidatie.