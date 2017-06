Hema in de etalage - media

Zondag 11 juni 2017 13:43 Nieuwe poging van Lion Capital.(ABM FN-Dow Jones) Lion Capital tast de markt af voor een verkoop of beursgang van Hema. Dit schreef De Telegraaf dit weekend op basis van verschillende zakenbankiers en bronnen binnen Hema zelf.Het is de derde keer dat Lion Capital dit doet. Eerdere pogingen de warenhuisketen te slijten, mislukten.Volgens de krant is het een deal die nodig is om de toekomst financieel voor Hema veilig te stellen.Vermoedelijk komt "rond de zomer" een zogenoemde request for proposals, dat wil zeggen een uitnodiging aan zakenbankiers, advocaten en communicatiestrategen om met voorstellen te komen over hoe een transactie vorm te geven. Deze zal waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden.Mocht een verkoop of beursgang niet mogelijk blijken, dan zou het aan boord krijgen van een extra nieuwe aandeelhouder een alternatief scenario zijn, zo schreef De Telegraaf.Lion Capital zou volgens de krant inzetten op een verkoopprijs van 1,4 miljard euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 11, 2017 07:43 ET (11:43 GMT)