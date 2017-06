Update: Topman Uber mogelijk tijdelijk met verlof - media

Zondag 11 juni 2017 19:41 Grote wijzigingen op de agenda.(ABM FN-Dow Jones) CEO Travis Kalanick van Uber Technologies zal vandaag met de rest van de board van de onderneming spreken over een eventueel verlof van hemzelf. Dit meldde Dow Jones Newswires zondag op basis van een bron bekend met de kwestie.Kalanick staat onder druk vanwege aanklachten van discriminatie en seksuele intimidatie binnen de onderneming. Ook wordt Uber aangeklaagd door Google vanwege het mogelijk stelen van geheime informatie over zelfrijdende auto's en spelen er nog een aantal andere schandalen bij de online taxibemiddelaar.Niet alleen het eventuele verlof van Kalanick staat gepland voor de bijeenkomst van de board vandaag, maar ook een aantal ingrijpende beleidswijzigingen worden besproken.In de board zitten naast Kalanick ook bekende namen als media-magnaat Arianna Huffington en private-equity miljardair David Bonderman.Zondagavond meldde Dow Jones Newswires op basis van bronnen dat Emil Michael, de zogenoemde Chief Business Officer van Uber, maandag zijn ontslag zal indienen. Michael geldt al een van de vertrouwelingen van Kalanick.Update: om nieuwe informatie toe te voegen.