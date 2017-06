Altice en Netflix kondigen samenwerking aan

Maandag 12 juni 2017 09:17 Financiele details niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Altice en de Amerikaanse online videodienst Netflix hebben een meerjarige wereldwijde samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit meldde de Franse kabelaar maandag voorbeurs, zonder financiële details te vermelden.Dankzij de samenwerking wordt de content van Netflix beschikbaar voor klanten van Altice in Frankrijk, Portugal, Israël en de Dominicaanse Republiek.Vanaf dertien juni aanstaande zal Netflix beschikbaar zijn voor klanten van de kabelaar in Frankrijk, waarna de dienst in de loop van 2017 ook aan klanten in de andere landen zal worden geïntroduceerd.Het aandeel Altice sloot vrijdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 23,26 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 12, 2017 03:17 ET (07:17 GMT)