Olieprijs licht hoger

Maandag 12 juni 2017 21:03 Markten wachten op voorraad- en productiecijfers.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gestegen na de daling met bijna 4 procent van vorige week.Beleggers keken vooruit naar een wekelijkse update over de Amerikaanse olievorraden, maandelijkse productiecijfers voor Amerikaanse schalie-olie en mondiale productiecijfers van OPEC en de Internationale Energy Agency (IEA).De julifuture voor een vat ruwe West Texas Intermediate-olie op de New York Mercantile Exchange steeg maandag met 0,6 procent tot 46,08 dollar. Een vat Europese Brent-olie voor levering in augustus, de wereldwijde standaard voor de olieprijs, steeg met 3 procent tot 48,30 dollar op de futuresmarkt van de Intercontinental Exchange."WTI-olie heeft steun gevonden op 45 dollar en zal naar verwachting een poging doen om vanaf daar te herstellen", zei analist Jameel Ahmad van FXTM in een commentaar via e-mail.Ahmad ziet nog steeds een risico dat de schalieproductie en de olievoorraden in de Verenigde Staten de inspanningen teniet zullen doen van andere olieproducerende landen om het overaanbod in de markten te verkleinen. Maar volgens hem is de olieprijs te sterk gedaald op 45 dollar, "totdat we duidelijke signalen zien dat de voorraden in de VS zijn toegenomen."De Amerikaanse Energy Information Administation zal maandag zijn maandelijkse rapport over de productiviteit van olieboringen publiceren, inclusief ramingen voor de Amerikaanse productie van schalie-olie in juli. Stijgende productie bij de OPEC-landen was reden voor zakenbank UBS vorige week om zijn verwachting voor de olieprijs in 2017 met meer dan 6 procent te verlagen tot 53 dollar per vat.Vorige week meldde de EIA een verrassende toename van de olievoorraden, na negen weken van daling op rij.OPEC publiceert dinsdag maandelijkse cijfers over de mondiale olievoorraden, gevolgd door de International Energy Agency (IEA) op dinsdag.De olieprijs was vorige week volatiel, na diplomatieke onrust in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en andere staten rond de Perzische Golf verbraken de diplomatieke banden met de OPEC-lidstaat Qatar. Volgens Saoedi-Arabië en anderen mengt Qatar zich in Saoedische interne zaken en steunt het land terrorisme. Qatar ontkent. De onenigheid tot problemen voor schepen die brandstof vervoeren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 12, 2017 15:03 ET (19:03 GMT)