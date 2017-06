Wall Street verdeeld gesloten

Woensdag 14 juni 2017 22:20 Federal Reserve verhoogt conform verwachting rente.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 2.437,90 punten, de Dow Jones index noteerde 0,2 procent hoger op 21.374,56 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 6.194,89 punten.De handelsdag stond woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, de nieuwe economische ramingen en het daarop volgend commentaar van Fed-voorzitter Janet Yellen.De Federal Reserve verhoogde conform de verwachting de federal funds rate met 0,25 procentpunt naar een bandbreedte van 1,00 tot 1,25 procent. Daarnaast meldde de centrale bank nog dit jaar te gaan beginnen met het terugdringen van de balans. Het besluit om de rente te verhogen werd door acht van de negen bestuursleden gesteund. Uit de zogenoemde 'dot plot', de verwachte rente-ontwikkeling onder de beleidsfunctionarissen van de centrale bank, bleek verder dat de Fed voor dit jaar uit lijkt te gaan van nog één renteverhoging, met een gemiddelde rente van 1,40 procent aan het eind van 2017. Dit was gelijk aan de verwachting in maart.In de nieuwe economische ramingen ging de centrale bank voor dit jaar uit van een economische groei van 2,2 procent, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een groei met 2,1 procent. De Fed verwacht dat de inflatie op de korte termijn onder de doelstelling van 2,0 procent blijft.Marktanalist Antoine Lesné merkte op dat met twee van de mogelijk drie of vier renteverhogingen dit jaar achter de rug, dit duidt op een zomerpauze alvorens de centrale bank de rente opnieuw verhoogt. Volgens Lesné beïnvloedden zwakke binnenlandse data en uitstel van de beloofde fiscale versoepeling dit besluit. De analist wees er tevens op dat het ruime accommoderende beleid van de Europese Centrale Bank en de heropleving van de volatiliteit in de Britse politiek er mogelijk tevens toe heeft geleid dat de Federal Reserve een pauze inlast.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 2,8 procent. De MBA-marktindex steeg van 430,6 vorige week, naar 442,6.De omzet van de Amerikaanse detailhandel is in mei op maandbasis onverwacht gedaald met 0,3 procent tot 473,8 miljard dollar. Op jaarbasis was sprake van een toename van 3,8 procent.De consumentenprijzen zijn in mei op maandbasis met 0,1 procent gedaald, door de dalende energieprijzen. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 1,9 procent.Daarnaast bleek uit de meest recente cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration dat de voorraden ruwe olie in de week eindigend op 9 juni zijn gedaald met circa 1,7 miljoen vaten tot 511,5 miljoen vaten. De benzinevooraden en voorraden stookolie en andere distillaten stegen met respectievelijk 2,1 miljoen en 0,3 miljoen vaten.De julifuture op een vat West Texas Intermediate olie sloot woensdag 3,7 procent lager, ofwel 1,73 dollar, op 44,73 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1213. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1253 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1207 op de borden.Op macro-economisch vlak staan donderdag een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, Amerikaanse import- en exportcijfers van mei, de Empire State index en de Philly Fed index van Juni. Later op de dag verschijnen industriële productiedata van mei en de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers in juni.BedrijfsnieuwsTesla wist woensdag de opwaartse trend van een dag eerder vast te houden, na dinsdag opnieuw op recordniveau gesloten te zijn. Het aandeel noteerde woensdag circa 0,7 procent hoger.H&R Block won ruim 7,5 procent, nadat de fiscale dienstverlener dinsdag beter dan verwachte resultaten rapporteerde.Oliefondsen stonden woensdag onder druk, vanwege de lagere olieprijs. Transocean daalde ongeveer 5,5 procent, Murphy Oil verloor ruim 5,0 procent en National Oilwell Varco noteerde circa 0,5 procent lager.United Parcel Service verloor circa 0,4 procent, na berichten over een schietincident in een vestiging van het bedrijf in San Francisco waarbij meerdere mensen omkwamen.Home Depot steeg ongeveer 1,9 procent, na bemoedigende data over de doe-het-zelf-sector.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 14, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)