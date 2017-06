'Grote vermogensbeheerders tegen bedenktijd'

Donderdag 15 juni 2017 07:47

LONDEN (ANP) - Tien van 's werelds grootste vermogensbeheerders dringen er bij minister Henk Kamp (Economische Zaken) op aan om af te zien van het idee voor een jaar wettelijke bedenktijd bij overnames. Zij hebben dat in een brief aan de bewindsman laten weten, zo meldde de Britse zakenkrant Financial Times die uit het schrijven citeert.

Volgens de briefschrijvers, waaronder Allianz, Old Mutual, Standard Life en Fidelity, zou het ,,extreme voorstel" niet goed uitpakken voor de Nederlandse markt. Een dergelijke maatregel zou negatieve gevolgen hebben voor de efficiëntie van de financiële markten. Het zou incapabele managers in het zadel houden, terwijl de rechten van institutionele beleggers worden geschonden.

Volgens Kamp moet wettelijk geregelde bedenktijd er voor zorgen dat het bestuur van bedrijven de tijd krijgt om ook te kijken naar het langetermijnbelang van het bedrijf.