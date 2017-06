Kroger verlaagt winstverwachtingen

Donderdag 15 juni 2017 14:24 Forse winstdaling in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Kroger heeft de winstverwachtingen voor dit jaar verlaagd, vanwege een grotere last gerelateerd aan het voorraadbeheer van de onderneming. Dit maakte de op één na grootste supermarktketen in de Verenigde Staten donderdag bekend.Kroger rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 2,00 tot 2,05 dollar. Eerder ging het bedrijf nog uit van 2,21 tot 2,25 dollar per aandeel. Kroger verwacht dit jaar een zogenoemde LIFO last te moeten nemen van 80 miljoen dollar, waar eerder op 25 miljoen dollar werd gerekend. De LIFO last is het gevolg van veranderingen in productkosten.Wat betreft de omzet rekent de supermarktketen nog altijd op een identieke omzetgroei van 0 tot 1 procent.In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 4,9 procent tot 36,3 miljard dollar. Kroger heeft recent ModernHealth overgenomen, wat bijdroeg aan de omzetgroei. "We zijn tevreden dat de identieke supermarkt omzet in de afgelopen negen weken van het eerste kwartaal positief waren en dit heeft doorgezet in het tweede kwartaal tot nu toe", zei CEO Rodney McMullen in een toelichting op de cijfers.De operationele winst daalde op jaarbasis stevig van 1.200 miljoen naar 622 miljoen dollar. De nettowinst zakte van 696 miljoen naar 303 miljoen dollar.In de elektronische handel voorbeurs daalde het aandeel Kroger met ruim 8 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 15, 2017 08:24 ET (12:24 GMT)