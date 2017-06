Wall Street koerst af op lager slot

Donderdag 15 juni 2017 21:50 Verkoopgolf techfondsen hervat.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst donderdag af op een lager slot, waarbij vooral techfondsen de Nasdaq omlaag trokken. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 2.433,58 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent tot 21.361,96 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,4 procent lager op 5.708,25 punten.De financiële markten verteerden het Amerikaanse rentebesluit en de economische ramingen van de Federal Reserve op woensdag.De renteverhoging was alom verwacht, maar "wat niet verwacht werd, was de licht scherpere toon dan normaal in de toelichting van de Fed", zei onderzoeksdirecteur Kath;leen Brooks van City Index donderdag in een rapport. "De Fed zei helemaal niets over de vertraging van de verwachte stimulerende belastingmaatregelen, wat suggereert dat de Fed gerust lijkt om door te gaan met normalisering van het monetaire beleid, ongeacht wat de regering Trump doet", lichtte ze toe.Donderdag stond verder in het teken van de hervatte verkoopgolf van de aandelen van techfondsen, waarvan analisten vooralsnog niet in paniek lijken te raken."De handel in deze fondsen was erg intensief geworden en die is nu aan het afkoelen. Gegeven het feit hoe lang die fondsen zijn gestegen, en hoe veel, denk ik dat er nog veel ruimte is om de neerwaartse trend voort te zetten", zei portefeuillemanager Aaron Clark van GW&K Investment Management."Naar onze menig is dit een correctie op de langdurige stijging van de techfondsen in de afgelopen periode en we zijn zeker niet verbaasd over de toename van de volatiliteit", zei portefeuillehouder Eric Wiegand van Private Client Reserve. Hij schreef die niet alleen toe aan de techfondsen, maar trok het breder. "We hebben een succesvol cijferseizoen achter de rug, dus worden er winstnemingen geoogst en dat is niet inconsistent met wat kon worden verwacht", voegde hij toe.Op macro-economisch gebied bleek uit cijfers van Amerikaanse ministerie van Arbeid dat deze in de de week eindigend op 10 juni op weekbasis zijn gedaald. De wekelijkse eerste uitkeringsaanvragen namen met 8.000 af tot 237.000 stuks. Er was gerekend op een niveau van 240.000. Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 3 juni steeg met 6.000 naar 1,935 miljoen aanvragen.De prijzen voor geïmporteerde goederen in de Verenigde Staten zijn in mei harder gedaald dan verwacht, meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Amerikaanse importprijzen daalden met 0,3 procent ten opzichte van een maand eerder. De daling in mei werd met name veroorzaakt door lagere brandstofprijzen. De Amerikaanse exportprijzen daalden met 0,7 procent in mei.De productie in de Amerikaanse industrie heeft in mei op maandbasis een pas op de plaats gemaakt, bleek donderdag uit cijfers van de Federal Reserve. Economen rekenden vooraf op een stijging voor mei van 0,1 procent.Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in juni licht gedaald, meldde de National Association of Home Builders. "Het vertrouwen onder bouwers is consistent goed geweest dit jaar, wat het aanhoudende geleidelijke herstel op de huizenmarkt weergeeft", zei voorzitter Granger MacDonald van NAHB. De NAHB-huizenindex daalde van 69 in mei naar 67.De julifuture op een vat West Texas Intermediate olie sloot donderdag 0,6 procent ofwel 0,27 dollar op 44,46 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1151. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nop 1,1166 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog een stand van 1,1213 op de borden.Op macro-economisch gebied staan voor vrijdag de cijfers over de woningbouw en bouwvergunningen van mei en het door de universiteit van Michigan gemeten consumentenvertrouwen in juni op de agenda.BedrijfsnieuwsDe hervatte verkoopgolf bij techfondsen leverde voor Google-moeder Alphabet een min van 0,8 op, Facebook verloor 0,3 procent, Apple gaf 0,6 procent toe, Amazon moest 1,2 procent afstaan en Netflix leverde 0,1 procent in.Supermarktconcern Kroger verloor liefst 18,7 procent na een winstwaarschuwing. Kroger rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 2,00 tot 2,05 dollar. Eerder ging het bedrijf nog uit van 2,21 tot 2,25 dollar per aandeel. Kroger verwacht dit jaar een LIFO last voor gewijzigde productkosten te moeten nemen van 80 miljoen dollar, waar eerder op 25 miljoen dollar werd gerekend.Nike moest 3,1 procent prijsgeven, nadat de producent van sportartikelen donderdag bekendmaakte meer dan 1.000 banen, ofwel 2 procent van zijn totale arbeidsbestand te gaan schrappen. Het concern wil met een herstructurering inspelen op de omzetvertraging. Daarbij ligt de focus op kernmarkten, digitale verkoop en minder producten.Exxon Mobil stond vlak en herstelde daarmee enigszins van de val op woensdag als gevolg van tegenvallende cijfers over olievoorraden.Starbucks verloor 0,1 procent, nadat een analist van Wedbush Securities het advies op het aandeel verlaagde van Outperform naar Neutraal.