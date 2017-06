Damrak start handelsdag vermoedelijk in het groen

Vrijdag 16 juni 2017 08:23 Wall Street licht lager gesloten.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Wall Street deed donderdag een stapje terug, terwijl het beeld in Azië vanochtend overwegend positief is.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Donderdag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak nog 0,6 procent lager op 518,75 punten. Vorige maand piekte de index nog rond 536 punten.Wall Street sloot donderdag licht lager, vanaf recordniveaus, in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag. De renteverhoging was alom verwacht, maar "wat niet verwacht werd, was de licht scherpere toon dan normaal in de toelichting van de Fed", zei onderzoeksdirecteur Kathleen Brooks van City Index donderdag in een rapport. "De Fed zei helemaal niets over de vertraging van aangekondigde stimulerende belastingmaatregelen, wat suggereert dat de Fed er gerust op lijkt om door te gaan met normalisering van het monetaire beleid, ongeacht wat de regering Trump doet", lichtte ze toe.Grote technologiefondsen bleven onder druk staan en aandelen Apple, Amazon en Facebook werden van de hand gedaan. Marktvolgers benadrukken echter dat er sprake is van sectorrotatie, waarbij achterblijvers, zoals financiële waarden, herstellen ten koste van technologie-aandelen. Techbeurs Nasdaq verloor een half procent, terwijl de breed samengestelde S&P 500 index de verliezen beperkte tot 0,2 procent.De olieprijzen stonden donderdag wederom onder druk, maar minder scherp dan op woensdag, toen cijfers over Amerikaanse olievoorraden negatief werden uitgelegd. De juli-future op een vat West Texas Intermediate sloot uiteindelijk 0,27 dollar ofwel 0,6 procent, lager op 44,46 dollar.De dollar blijft daarnaast sinds het Amerikaanse rentebesluit aan kracht winnen. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 1,1143, ten opzichte van een stand van 1,1217 donderdagochtend.In Azië bracht de Bank of Japan vanochtend geen wijzigingen aan in zijn ongekend ruime monetaire beleid. Dit betekende dat de belangrijkste rente onveranderd bleef op 0,1 procent negatief en de inkoop van 80 biljoen yen aan obligaties per jaar werd gehandhaafd. Net als bij de vorige monetaire vergadering merkte de centrale bank op dat de economie van Japan een gematigde ontwikkeling liet zien en de verwachting is dat deze trend ook blijft aanhouden. De beurs in Tokio won ruim een half procent, terwijl de andere Aziatische hoofdbeurzen noteerden binnen een bandbreedte van enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van de voorafgaande handelsdag.Beleggers krijgen in de loop van de ochtend inzicht in de inflatie in de eurozone. Vanmiddag worden daarnaast in Amerika onder meer cijfers over het consumentenvertrouwen vrijgegeven.Ook merkte marktanalist Ron van der Does van IG nog op dat vandaag de juni optieseries expireren. Een belangrijke serie, aldus de marktanalist, die vanmiddag voor de nodige beweging kan zorgen.Donderdagavond werd er nog een akkoord bereikt over een nieuwe uitkering uit het Europese noodfonds voor Griekenland. Het gaat om een bedrag van 8,5 miljard euro. "Het akkoord was een hele opluchting, nadat in mei nog een overleg was mislukt. Merkwaardig genoeg had het akkoord geen invloed op de koers van de euro", aldus Van der Does.BedrijfsnieuwsAjax en Everton FC hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Davy Klaassen naar de Engelse club. Met de transfer van de aanvallende middenvelder is een bedrag van 27 miljoen euro gemoeid.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent tot 2.432,46 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent tot 21.359,90 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 6.165,50 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 16, 2017 02:23 ET (06:23 GMT)