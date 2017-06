Renewi overweegt Nederlandse beursnotering - media

Vrijdag 16 juni 2017 08:35 Afvalverwerker reeds beursgenoteerd in Engeland.(ABM FN-Dow Jones) Afvalverwerker Renewi, dat vorig jaar ontstond door het samengaan van het Britse Shanks en het Nederlandse Van Gansewinkel, overweegt een beursnotering in Amsterdam. Dit zei topman Peter Dilnot in een gesprek met De Telegraaf."Het is een optie die we momenteel bekijken, als we daarmee beleggers kunnen aantrekken die in duurzame bedrijven willen beleggen", zei Dilnot op de vraag of een notering in Nederland wordt overwogen. De Britse topman voegde toe dat nog geen beslissing is genomen. De notering in het Verenigd Koninkrijk wil Renewi sowieso behouden.Het gefuseerde bedrijf heeft ongeveer 8.000 medewerkers en is actief in negen landen in Europa en Noord-Amerika.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 16, 2017 02:35 ET (06:35 GMT)