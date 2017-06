Wall Street licht in de min

Vrijdag 16 juni 2017 20:21

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters in New York stonden vrijdag halverwege de sessie licht in de min. De aandacht op Wall Street ging vooral uit naar webwinkelgigant Amazon die supermarktketen Whole Foods Market inlijft voor bijna 14 miljard dollar. Daarmee wordt Amazon plots een grote speler in het Amerikaanse supermarktlandschap.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) een fractie lager op 21.355 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2429 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 6146 punten.

Beleggers zetten Whole Foods Market, nadat er weer gehandeld kon worden in het aandeel, bijna 29 procent hoger. Amazon, die bereid is om 42 dollar per aandeel voor de biosuper neer te tellen, won een kleine 3 procent aan beurswaarde.

Stap

Andere grote retailers moesten het vanwege deze stap van hun rivaal juist ontgelden. Zo zakte het aandeel Wal-Mart circa 5 procent weg en ging Costco Wholesale bijna 6 procent onderuit. Kroger speelde zelfs zo'n 12 procent kwijt, mede vanwege een reeks adviesverlagingen door zakenbanken. Het bedrijf kelderde donderdag al meer dan 18 procent na tegenvallende kwartaalcijfers en een winstwaarschuwing voor het hele jaar.

Sportartikelenproducent Nike verloor verder bijna 4 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Het aandeel Nike daalde donderdag al meer dan 3 procent na de bekendmaking van een flinke reorganisatie.

Cijfer

Tijdens de sessie kwam ook nog een nieuw cijfer naar buiten over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat bevindt zich volgens een voorlopige inschatting door de Universiteit van Michigan nu op het laagste niveau in meer dan een half jaar. Volgens analisten komt dat waarschijnlijk doordat er van de belastingplannen en andere ideeën van president Donald Trump nog altijd weinig is terechtgekomen.

De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1189 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 44,67 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,8 procent tot 47,28 dollar per vat.