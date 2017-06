Grote zomerstaking dreigt bij British Airways

Vrijdag 16 juni 2017 20:25

LONDEN (ANP) - Een deel van het cabinepersoneel bij British Airways legt met ingang van 1 juli voor twee weken het werk neer. Dat heeft vakbond Unite aangekondigd, nadat hernieuwde onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden op niets zijn uitgelopen.

Het is al lang onrustig bij de luchtvaartmaatschappij. Eerder werd wel al een akkoord gesloten over onder meer loonsverhoging. Maar veel stewards en stewardessen zijn het niet eens met de beslissing om reisvoordelen te schrappen voor werknemers die eerder dit jaar aan vakbondsacties hebben meegedaan.

Volgens Unite willen er wel 2000 medewerkers aan de staking in juli meedoen. Die actie is precies in de voor British Airways drukke zomerperiode gepland. Unite hoopt daarom ook dat het bedrijf alsnog over de brug zal komen. British Airways vindt de actie echter ,,extreem en volledig onnodig'', omdat Unite om zijn gelijk te halen ook al naar de rechter is gestapt.