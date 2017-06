Wall Street stevent af op overwegend lager slot

Vrijdag 16 juni 2017 21:45 Amazon in de schijnwerpers.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen vrijdag af op een lager slot, waarbij vooral retailers onder druk lagen na de aangekondigde overname van Whole Foods Market door Amazon.Circa een half uur voor de slotzoemer, daalde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent tot 2.430,22 punten, de Dow Jones index steeg echter fractioneel op 21.364,73 punten en de Nasdaq koerste 0,3 procent lager op 6.149,90 punten.Amazon maakte vrijdag verder bekend de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market over te nemen. Amazon betaalt 42 dollar per aandeel in contanten, waarmee de transactie een waarde heeft van circa 13,7 miljard dollar, inclusief de overname schulden. Amazon koerste circa een half uur voor de slotzoemer 2,7 procent hoger, terwijl Whole Foods Market zelfs rond 43 dollar koerste. Andere supermarktketens gaven juist flink aan beurswaarde prijs.Beleggers vrezen dat de overname een negatieve impact heeft op de posities van supermarktketens die in de Verenigde Staten actief zijn. "De supermarktsector in de Verenigde Staten staat al een tijdje onder druk, zeker nu Aldi en Lidl deze markt zullen betreden", aldus vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer. "De overname van Whole Foods door Amazon kan de Amerikaanse supermarktsector nog eens op zijn kop zetten."Op macro-economisch vlak werd voorbeurs in de Verenigde Staten bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in mei is gedaald met 5,5 procent naar 1,1 miljoen, terwijl werd gerekend op een stijging van 3,4 procent. Het aantal bouwvergunningen daalde in mei met 4,9 procent naar 1,168 miljoen.Ook het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie daalde in juni, maar minder sterk dan verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde in een voorlopige meting van 97,1 in mei naar 94,5 deze maand, maar kwam wel boven de verwachte 84,7 uit."Los van de cijfers over de wekelijkse steunaanvragen, kwam een meerderheid van de macrocijfers afgelopen week onder de verwachtingen uit", aldus managing director Randy Frederick van Schwab Center, die onder meer doelde op cijfers over de inflatie en de in aanbouw genomen woningen."Beleggers hebben inmiddels verwerkt dat de Federal Reserve zich, ondanks de recente zwakke macrocijfers, weinig zorgen maakt over een groeivertraging van de Amerikaanse economie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit zorgde, gecombineerd met aanhoudende zwakte in de Amerikaanse techsector, voor de risico-aversie onder beleggers."Volgens de analist sorteren beleggers voor op de mogelijkheid van een verdere verkrapping van het monetaire beleid, niet alleen door de Federal Reserve maar ook door de Bank of England.Volgende week krijgen Amerikaanse beleggers inzicht in onder meer de bestaande en nieuwe woningverkopen over mei. Verder staat de inkoopmanagersindex over de industrie geagendeerd.De juli-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,28 dollar hoger, of 0,6 procent, op 44,74 dollar. De winst bleek niet genoeg om op weekbasis in positief terrein te komen.De euro/dollar noteerde op 1,1197. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1153 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1146 op de borden.BedrijfsnieuwsDe zogenaamde FANG aandelen, Facebook, Amazon, Netflix en Google, nu Alphabet, noteerden na de verliezen een dag eerder overwegend hoger. Facebook steeg 0,4 procent, Amazon won zoals vermeld 2,7 procent en Netflix noteerde 0,4 procent hoger.Alleen Alphabet, de moedermaatschappij van Google, verloor 0,3 procent, na het nieuws dat de Europese Commissie het concern een boete zou kunnen opleggen van meer dan 1 miljard euro vanwege beschuldigingen dat het bedrijf zijn positie op de markt voor zoekmachines heeft misbruikt.Nike verloor 3,7 procent, nadat JPMorgan het advies verlaagde van Overwogen naar Neutraal en het koersdoel verlaagde van 61,00 naar 58,00 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 16, 2017 15:45 ET (19:45 GMT)