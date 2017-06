Goldman Sachs verhuist City-bankers naar Frankfurt

Maandag 19 juni 2017 08:47 Zakenbank loopt vooruit op Brexit.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs gaat een klein deel van zijn medewerkers in Londen verplaatsen naar Frankfurt, vooruitlopend op Brexit. Dit schreef de Frankfurter Allgemeine Zeiting dit weekend.De bank gaat ervan uit dat de onderhandelingen die maandag van start, gaan daadwerkelijk zullen leiden tot een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daarom wordt alvast een begin gemaakt met een verschuiving van middelen naar Frankfurt en andere Europese steden, schreef de krant op basis van een interview met de directeur Europa van de Amerikaanse zakenbank, Richard Gnodde.Volgens de bankier heeft Frankfurt een voorsprong onder de steden die Londen hopen op te volgen als hét financiële centrum van Europa.Goldman Sachs heeft momenteel 6.000 medewerkers in Londen en ongeveer 200 in Frankfurt. Het laatstgenoemde aantal zal waarschijnlijk meer dan verdubbelen, meldde de krant.Gnodde prees in het interview verder de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar solide beleid, dat de positieve stemming op de financiële markten zou ondersteunen. Ook verdedigde hij het grote handelsoverschot waar Duitsland wel om wordt bekritiseerd. Wie niet meekomt in de concurrentiestrijd met de Duitse industrie, moet maar zien hoe hij beter wordt, aldus Gnodde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 02:47 ET (06:47 GMT)