Beursblik: HSBC verhoogt koersdoel OCI

Maandag 19 juni 2017 08:51 Koersdoel naar 25,20 euro.(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft maandag het koersdoel voor OCI verhoogd van 19,40 naar 25,20 euro, met een ongewijzigd koopadvies.Volgens analisten van de Britse zakenbank weet OCI langzaam maar zeker de problemen van 2017 achter zich te laten. Het bedrijf had onder meer te kampen met een lager dan voorziene productiegroei in Iowa en volatiele meststofprijzen. De marktvorsers stelden dat OCI een stabieler 2018 tegemoet gaat.De analisten verwachten dat de fabriek in Iowa volgend jaar op hoge niveaus zal produceren. Bovendien zal er volgens HSBC een beter aanbod van Egyptisch gas zijn, wat Egyptian Fertilizers Company in staat stelt de productieniveaus verder te verhogen. Als gevolg kan de schuldpositie verbeteren en zal de winstgroei toenemen.HSBC verwacht dat OCI in 2018 meer winst kan realiseren dan in eerdere ramingen rekening mee werd gehouden. De verwachtingen voor de winst per aandeel voor dit jaar werden evenwel met 20 procent neerwaarts bijgesteld, mede vanwege de productievertragingen in Iowa.Op een groen Damrak sloot het aandeel OCI vrijdag 1,0 procent lager op 19,58 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)