Wall Street klaar voor hogere opening

Maandag 19 juni 2017 15:03 Verkiezingsoverwinning Macron stemt ook Wall street positief.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.Analist David Madden van CMC Markets sprak van een positieve ochtend op de Europese aandelenmarkten, vanwege het politieke succes van president Emmanuel Macron in Frankrijk, "wat het vertrouwen van de beleggers [mondiaal] heeft gestimuleerd".In Europa was het positief sentiment breed gedragen, na de ruime meerderheid die Macron in het Franse parlement wist te realiseren, met een winst van XXX procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index. Tweede punt van focus is de start van de onderhandelingen tussen Londen en Brussel over de Brexit.Volgens marktanalist Elwin de Groot van Rabobank gaat het in eerst instantie vooral om aftasten, waarbij de Britse munt al naar gelang het verloop van de onderhandelingen zal meebewegen.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op winst. De Japanse Nikkei 225 steeg 0,6 procent tot 20.067,75 punten en de Chinese Shanghai Composite won 0,7 procent op 3.144,37 punten.Op macro-economisch vlak staan maandag geen publicaties geagendeerd. New York Fed-voorzitter William Dudley schuift maandag aan bij een rondetafeldiscussie en Chicago Fed-voorzitter Charles Evans geeft een speech voor het Money Marketeers forum van de New York University.Olie noteerde maandag in het groen. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 44,84 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,3 procent duurder werd op 47,52 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1181. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1197 op de borden.BedrijfsnieuwsTechfondsen noteerden voorbeurs hoger, na twee opeenvolgende weken van verliezen op weekbasis. Apple won in de elektronische handel voorbeurs 1,0 procent en Amazon.com steeg 0,8 procent.Alphabet, de moedermaatschappij van Google, won 1,0 procent, nadat het concern een vier-stappenplan aankondigde om met behulp van technologie extremistische en terroristische video's te spotten.Boeing steeg 1,0 procent, nadat de vliegtuigbouwer bekendmaakte een intentieverklaring getekend te hebben met BOC Aviation voor de levering van 10 Boeing 737 MAX 10 verkeersvliegtuigen. Boeing maakte tijdens de Paris Air Show bekend dat meer dan 10 klanten zich gecommitteerd hebben aan de aanschaf van een Boeing 737 MAX 10. GECAS, de lease-divisie, van General Electric heeft 20 vliegtuigen besteld. General Electric noteerde 0,5 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 2.433,15 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 21.384,28 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6.151,76 punten.Door: ABM Financial News.