Philips uitblinker op groen Damrak

Maandag 19 juni 2017 18:06 Ahold Delhaize haakt niet aan.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een stevige winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX eindigde op 525,87 punten, een dagwinst van een procent.Analisten van het KBC Strategieteam schreven de goede weekopening toe aan de hoge verwachtingen die de markten hebben van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron, een voorstander van de eurozone.Macron behaalde zondag zoals verwacht een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen. De partij van Macron haalde 308 zetels binnen van de 577 die in l'Assemblée nationale te vergeven waren. Coalitiepartner Movement Démocrate bleek goed voor nog eens 42 zetels. Ondanks de enorme overwinning, viel deze wel kleiner uit dan waarop na de eerste ronde werd gerekend.De Franse verkiezingen zijn op dit moment veruit het belangrijkste nieuws, stelde ook marktanalist Elwin de Groot van Rabobank. De grote vraag is volgens de analist nu echter of Macron gaat leveren en of hij in staat is de door hem aangekondigde hervormingen ook daadwerkelijk door te voeren.Volgens KBC kan Macron "onder een zeer gunstig economisch klimaat" van start gaan.Vandaag startten ook de onderhandelingen tussen Londen en Brussel over de Brexit. In eerste instantie is het volgens De Groot van Rabobank toch vooral een kwestie van aftasten. Het Britse pont zal al naar gelang het verloop van de onderhandelingen meebewegen, voorspelde de analist.Verder was de beursagenda maandag erg leeg.De euro/dollar noteerde bij het sluiten van de Europese aandelenhandel op 1,1168. Vanochtend voorbeurs was dit nog 1,1194.Olie werd maandag circa een half procent duurder. Een vat West Texas Intermediate kostte bijna 45 dollar.Stijgers en dalersIn de AEX eindigden vrijwel alle fondsen hoger. De enige negatieve uitschieter was Ahold Delhaize, dat vorige week ook al de kop van Jut was, nadat eerst Kroger een winstwaarschuwing afgaf en Lidl nieuwe plannen voor Amerika ontvouwde, maar vooral toen Amazon.com de overname van Whole Food aankondigde. Deze overname was vandaag aanleiding voor Société Générale om het koersdoel voor Ahold Delhaize te verlagen van 22,00 naar 18,00 euro. Volgens de analisten van de Franse bank is de overname "een echte game changer". De concurrentie tussen Amazon en Wal-Mart zal toenemen. "Hoewel we er van overtuigd zijn dan Ahold Delhaize zijn synergiedoelstellingen van 500 miljoen euro zal halen, vrezen we dat de groep het merendeel van deze winsten weer zal moeten herinvesteren om het marktaandeel te beschermen", aldus de analisten. Ahold Delhaize werd 1,2 procent goedkoper.De uitblinker in de hoofdindex was Philips, met een koersstijging van 6,5 procent. In de Britse media waren er geruchten dat het Amerikaanse hedgefund Third Point een miljardenbelang zou willen opbouwen in de Nederlandse onderneming om het management onder druk te zetten.Analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers zei zich wel te kunnen voorstellen dat aandeelhouders van Philips het zat zijn, omdat er bij het technologiebedrijf te weinig gebeurt om de resultaten te verbeteren. De doelstellingen die het bedrijf recent heeft afgegeven, stelden teleur volgens de analist. "Dat kan veel beter."Verder deden ook ArcelorMittal, Galapagos en SBM Offshore het goed met winsten van krap drie tot zelfs vier procent. De oliedienstverlener profiteert vermoedelijk van een definitieve investeringsbeslissing door ExxonMobil, onder meer voor de bouw van een nieuwe FPSO.In de Midkap kleurden de borden ook overwegend groen. Hier ging OCI aan de leiding, na een positief rapport van HSBC, inclusief een koersdoelverhoging naar 25,20 euro. Volgens analisten van de Britse zakenbank weet OCI langzaam maar zeker de problemen van 2017 achter zich te laten. OCI steeg 4,8 procent naar 20,52 euro.ASM International won 2,9 procent en sectorgenoot Besi 2,8 procent, maar daar stond Wessanen tegenover met een verlies van 1,0 procent. Wessanen promoveerde juist vandaag naar de AMX.Onder de kleine aandelen steeg Sif Holding 2,1 procent. De Roermondse funderingsspecialist wist een opdracht voor het offshore-windpark Albatros definitief binnen te slepen. Het orderboek voor 2018 van 129 kiloton rekende hier echter al op. Kiadis Pharma werd 1,6 procent goedkoper. Net als Wessanen promoveerde het fonds, in dit geval naar de AScX. Probiodrug verloor 1,7 procent.Tussenstand Wall StreetOok Wall Street weet vandaag weer hogere niveaus te vinden. De Dow Jones index en de S&P 500 index wonnen circa een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq ruim een procent hoger koerste.