Olieprijs sluit toch weer lager

Maandag 19 juni 2017 21:04 Opleving van vrijdag niet voorgezet.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag toch weer lager gesloten, waarmee de vrijdag gestarte klim omhoog in de tweede helft van maandag werd afgebroken.De juli-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,54 dollar ofwel 1,2 procent lager op 44,20 dollar.Een structurele verthgoing van de olieprijs zit er niet in, zolang de productie in de Verenigde Staten blijft stijgen, menen analisten van JBC Energy. "De meedogenloze stijging van het aantal actieve Amerikaanse boorinstallaties is vorige week voor de 22e week op rij voortgezet. In de afgelopen week zijn er weer zes installaties toegevoegd", schreven de analisten van JBC Energy maandag in een rapport. Het gaat inmiddels om 747 actieve boorinstallaties."Maar uit de tellingen blijkt ook dat de groei de afgelopen vier weken afvlakte in kernregio's als het Permian Bekken, Eagle Ford en Oklahoma", voegden ze toe.De oliemarkten kunnen binnenkort waarschijnlijk ook weer grote voorraden vanuit Libië en Nigeria tegemoet zien.De productiebeperking van de OPEC en andere olie producerende landen houdt op dit moment 1,8 miljoen vaten olie van de markt, maar het afnemend geloof in de effectiviteit van de overeenkomst heeft de olieprijzen dit jaar al met 17 procent doen dalen.Recent afgesloten optiecontracten laten zien dat handelaren hedgen op het potentieel dat de olieprijs de komende maanden tot beneden 41 dollar per vat kunnen dalen, meldde hoofd energiestrategie Chris Kettenmann van Macro Risk Advisors uit New York.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 19, 2017 15:04 ET (19:04 GMT)