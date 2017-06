Accsys meldt rode cijfers

Dinsdag 20 juni 2017 09:06 Arnhemse houtveredelaar publiceert voorlopige jaarcijfers.(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft in het afgelopen jaar het verlies zien oplopen, ondanks dat de omzet met 7 procent steeg. Dit bleek uit de voorlopige jaarcijfers die het Arnhemse bedrijf dinsdag publiceerde.CEO Paul Clegg sprak desalniettemin van bemoedigende onderliggende omzet- en verkooptrends, die ook na het einde van het gebroken boekjaar op 31 maart aanhielden. De topman noemde het een "transformatiejaar" voor Accsys, dat strategische en financiële partnerschappen sloot voor de bouw van een grote fabriek in Engeland.De producent van verduurzaamd hout boekte het afgelopen jaar een verlies voor belasting van 4,4 miljoen euro, tegen een verlies van 0,5 miljoen euro een jaar eerder.De omzet steeg echter van 52,8 miljoen naar 56,5 miljoen euro, dankzij meer omzet uit verduurzaamd Accoya-hout, met een volumegroei van 18 procent tot bijna 40.000 kubieke meter.De brutomarge daalde echter van 34 tot 25 procent, mede door het wegvallen van licentie-inkomsten en kortingen op Accoya-verkoop aan partners Rhodia Acetow en Medite. Volgens Accsys blijft een marge van 30 procent op Accoya-productie haalbaar.Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBITDA) zakte hierdoor voor 1,2 miljoen euro in het rood. In de tweede helft van het jaar behaalde Accsys echter een positief bedrijfsresultaat van 0,4 miljoen euro.Accsys bouwt aan een grote Accoya-fabriek in het Britse Hull voor de verduurzaming van houtchips en wil de Accoya-fabriek in Arnhem uitbreiden. Voor de fabriek in Hull kreeg het bedrijf van diverse partijen 68 miljoen euro aan financiering, zowel in de vorm van schuld als in eigen vermogen, terwijl het bedrijf zelf nog eens 12 miljoen aan extra werkkapitaal ophaalde.Het aandeel Accsys sloot maandag op 0,89 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 20, 2017 03:06 ET (07:06 GMT)