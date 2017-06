Tekort lopende rekening Verenigde Staten omhoog

Dinsdag 20 juni 2017 15:08 Tekort in eerste kwartaal naar 116,8 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) Het tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.Het tekort nam toen van een herziene 114,0 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2016 naar 116,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit houdt in dat het tekort uitgedrukt tegenover het bruto binnenlands product van Amerika toenam van 2,4 naar 2,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 20, 2017 09:08 ET (13:08 GMT)