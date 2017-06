'Olie-investeringen botsen met klimaatbeleid'

Woensdag 21 juni 2017 01:18

LONDEN (ANP) - De wereldwijde olie- en gassector dreigt biljoenen dollars aan investeringen te doen in projecten die haaks staan op het internationale streven om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot minder dan 2 graden.

Volgens de denktank Carbon Tracker kunnen grote oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron, Shell, Total en Eni meer dan 30 procent van hun investeringsbudgetten voor de periode tot 2025 uitgeven aan projecten die indruisen tegen de doelstelling om de temperatuurstijging te beperken, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het gaat daarbij om een bedrag van 2300 miljard dollar aan 'onnodige' projecten, aldus een onderzoeksrapport.

Bovendien is er door de snelle ontwikkelingen bij schone en duurzame energie ook steeds minder vraag naar conventionele energiebronnen, waardoor veel projecten niet langer noodzakelijk zijn. Ook zijn veel olie- en gasprojecten op dit moment niet rendabel door de lage olieprijs.

Het grootste onrendabele project is volgens de onderzoekers momenteel het Kashagan-olieveld in Kazachstan, waarmee een investering van tientallen miljarden dollars is gemoeid. Bij het project zijn ook Shell, Eni, Total en ExxonMobil betrokken. Dat veld zou minstens 110 dollar per vat moeten opleveren om quitte te draaien. Nu liggen de olieprijzen op iets meer dan 40 dollar per vat.

In totaal werd in het rapport gekeken naar de investeringsplannen van de 68 grootste beursgenoteerde oliebedrijven van de wereld, plus het Saudische staatsolieconcern Aramco. Grote olieconcerns staan onder steeds meer druk van aandeelhouders om met voorstellen te komen hoe kan worden omgegaan met klimaatverandering en welke stappen ze nemen om de schadelijke uitstoot te verlagen.

Bij het opstellen van het rapport werkte Carbon Tracker samen met een door de Verenigde Naties gesteund initiatief voor verantwoordelijk investeringsbeleid door bedrijven, en een aantal institutionele beleggers, waaronder de Nederlandse pensioenbeheerder PGGM.