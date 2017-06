Meer winst voor FedEx

Woensdag 21 juni 2017 07:43 Kwartaalomzet gestegen.(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft in het vierde kwartaal van het op 31 mei geëindigde boekjaar een hogere vergelijkbare winst op een gestegen omzet gerealiseerd. Dit maakte de Amerikaanse pakketvervoerder dinsdagavond bekend."Een sterk vierde kwartaal heeft een recordjaar gecomplementeerd", zei bestuursvoorzitter en CEO Frederick Smith in een toelichting. "We treden het nieuwe boekjaar met vertrouwen tegemoet, waarin FedEx doorgaat met uitstekende waarde en mogelijkheden te creëren voor aandeelhouders, klanten en medewerkers", voegde de topman toe.De omzet steeg in het laatste kwartaal van 13,0 miljard naar 15,7 miljard dollar. Het aangepaste operationeel resultaat steeg van 1,51 miljard naar 1,76 miljard dollar en de aangepaste nettowinst steeg van 897 miljoen naar 1,15 miljard dollar. De gerapporteerde nettowinst lag op 1,02 miljard dollar, waar een jaar eerder nog een verlies werd geleden van 70 miljoen dollar.De resultaatsverbetering was mede te danken aan hogere tarieven, gestegen pakketvolumes, de consolidatie van het overgenomen Nederlandse TNT Express en belastingvoordelen.In het vierde kwartaal van het vorige boekjaar werd zowel operationeel als netto een verlies geboekt vanwege kosten voor de integratie van TNT Express en kosten voor herstructureringen en netwerkaanpassingen voor de grondoperaties van het expressconcern.In het volledige afgelopen boekjaar steeg de omzet van 50,4 miljard naar 60,3 miljard dollar, groeide het aangepaste operationeel resultaat van 5,01 miljard naar 5,48 miljard dollar, en steeg de aangepaste nettowinst van 3,02 miljard naar 3,33 miljard dollar.OutlookVanwege administratieve pensioenaanpassingen zei FedEx "niet in staat" te zijn om een resultaatsvoorspelling voor het lopende boekjaar te doen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 21, 2017 01:43 ET (05:43 GMT)